"Было 120 баулов с вещами". Олег Сенцов рассказал о самом необычном зэке, который с ним сидел

В интервью Фокусу Сенцов рассказал, что сидел с банкиром Алексеем Френкелем, у которого при себе было очень много вещей. А один раз после их разговора банкира вызвали силовики и побили.

Режиссер Олег Сенцов пять лет находился в российских тюрьмах и лагерях. Он поведал Фокусу о самом необычном заключенном, который отбывал срок в лагере вместе с ним.

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"Был там банкир Алексей Френкель. Я с ним в шахматы играл. С ним интересно, он очень умный. Обычно у зэков одна-две сумки с личными вещами. У меня была одна маленькая сумка с вещами и большая – с корреспонденцией: письма, тетрадки, книжки. У Френкеля было 120 баулов. Он юрист по образованию и сводил с ума администрацию – писал разные заявления. Один из его баулов – это архив его бумаг. Это почти анекдот. Если такой человек едет по этапу – за ним следует грузовик, везущий его баулы. Юридическую пользу он не мог мне принести, если я был в статусе, практически, личного врага Путина (смеется). Я как в мультике "Том и Джерри", когда над котом все время лампочка светилась – вот и я был "подсвеченный". Я с кем-то чай вместе попил, пообщался – его вызвали, побили".

Накануне премьеры своей криминальной драмы "Носорог" Олег Сенцов дал развернутое интервью Фокусу.