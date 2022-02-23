"Було 120 баулів із речами". Олег Сенцов розповів про найнезвичайнішого зека, який із ним сидів

В інтерв'ю Фокусу Сенцов розповів, що сидів із банкіром Олексієм Френкелем, у якого при собі було дуже багато речей. А одного разу після їхньої розмови банкіра викликали силовики та побили.

Режисер Олег Сенцов п'ять років перебував у російських в'язницях і таборах. Він розповів Фокусу про найнезвичайнішого ув'язненого, який відбував термін у таборі разом із ним.

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"Був там банкір Олексій Френкель. Я з ним у шахи грав. Із ним цікаво, він дуже розумний. Зазвичай у зеків одна-дві сумки з особистими речами. У мене була одна маленька сумка з речами і велика – з кореспонденцією: листи, зошити, книжки. У Френкеля було 120 баулів. Він юрист за освітою і зводив з розуму адміністрацію — писав різні заяви. Один із його баулів — це архів його паперів. Це майже анекдот. Якщо така людина їде по етапу — за ним слідує вантажівка, що везе його баули. Юридичну користь він не міг мені принести, якщо я був у статусі, практично, особистого ворога Путіна (сміється). Я як у мультику "Том і Джеррі", коли над котом весь час лампочка світилася — от і я був "підсвічений ". Я з кимось чай разом попив, поспілкувався – його викликали, побили".

Напередодні прем'єри своєї кримінальної драми "Носоріг" Олег Сенцов дав розгорнуте інтерв'ю Фокусу.