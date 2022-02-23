Олег Сенцов посоветовал украинцам, как уменьшить нетерпимость друг к другу

Режиссер в интервью Фокусу рассказал, что после освобождения из российского плена у него было ощущение, словно "вышел из машины времени", поскольку "перемен было мало, зато много вранья и ненависти".

Режиссер и экс-политический заключенный Олег Сенцов поведал в интервью Фокусу, что после освобождения из российского лагеря много ездил по Украине и встречался с людьми. Его поразило, что люди у нас очень нетерпимо настроены по отношению к друг другу.

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"Был период я много ездил по стране, общался с людьми. Я, словно вышел из машины времени, которая прыгнула на пять лет вперед. Перемен мало, зато много вранья, ненависти. И меня это поразило, потому что я надеялся, что ситуация в Украине позитивно изменится. И говорю как есть, потому что право высказываться заработал пятью годами тюрьмы. Внутренняя проблема украинцев в том, что тут сильный уровень ненависти. Украинцы хорошо консолидируются, когда опасность, а когда все спокойно начинают ссорится. Плюс этого в том, что эти люди никогда не покорятся, их невозможно сделать послушными рабами, а проблема в том, что украинцы не могут договориться между собой. Одна часть населения натравливается на другую, мы вечно выбираем какой гетьман правильный. Это все подогревается разными политиками. Выход простой: для начала нужно слушать друг друга и уважать чужое мнение. С одной стороны Украина имеет глубокие исторические корни, казачество и т.д., ас другой – она еще молода как политическая нация, 30 лет все-таки немного", — высказался режиссер.

В связи с выходом на экраны фильма "Носорог" Олег Сенцов дал развернутое интервью Фокусу.