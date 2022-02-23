Олег Сенцов порадив українцям, як зменшити нетерпимість одне до одного

Режисер в інтерв'ю Фокусу розповів, що після звільнення з російського полону в нього було відчуття, наче "вийшов з машини часу", оскільки "змін було мало, зате багато брехні та ненависті".

Режисер і експолітв'язень Олег Сенцов повідав в інтерв'ю Фокусу, що після визволення з російського табору багато їздив Україною та зустрічався з людьми. Його вразило, що люди в нас дуже нетерпимо налаштовані одне до одного.

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"Був період, я багато їздив країною, спілкувався з людьми. Я ніби вийшов із машини часу, яка стрибнула на п'ять років уперед. Змін мало, зате багато брехні, ненависті. І мене це вразило, бо я сподівався, що ситуація в Україні позитивно зміниться, і кажу, як є, тому що право висловлюватися заробив п'ятьма роками в'язниці. Внутрішня проблема українців у тому, що тут сильний рівень ненависті. Українці добре консолідуються, коли небезпека, а коли все спокійно, починають сваритись. Плюс цього в тому, що ці люди ніколи не підкоряться, їх неможливо зробити слухняними рабами, а проблема полягає в тому, що українці не можуть домовитися між собою. Одна частина населення нацьковується на іншу, ми вічно вибираємо якогось правильного гетьмана. Це все підігрівається різними політиками. Вихід простий: для початку треба слухати одне одного та поважати чужу думку. З одного боку, Україна має глибоке історичне коріння, козацтво тощо, а з іншого – вона ще молода як політична нація, 30 років — таки небагато", — висловився режисер.

У зв'язку з виходом на екрани фільму "Носоріг" Олег Сенцов дав розгорнуте інтерв'ю Фокусу.