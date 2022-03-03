"Мы победим". Украинские художники помогают нашей армии

На арт-площадке Сіль-Соль украинские художники стали выставлять работы патриотического содержания, сбор от их продажи – в фонд ВСУ.

Известная арт-площадка по модерации и продаже современного искусства Сіль-Соль, основанная галеристами Евгением Карасем и Маратом Гельманом на днях объявила акцию #ukraine_forever_silsol , согласно которой 50-100% от стоимости каждой проданной картины здесь идет на помощь украинской армии.

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Художники сразу откликнулись и стали присылать много работ – в том числе патриотического и сатирического содержания, ярко и образно обыгрывая на холстах героическую борьбы ВСУ и нашего народа от с российскими захватчиками. Например, изображают нашего бойца на фоне флага Украины ("Ми переможемо") или запорожского казака с саблями и рядом современного бойца ВСУ — как его наследника.

Есть вдохновляющий потрет президента Владимира Зеленского: "Якщо змішати кольори нашого прапора, блакитний і жовтий, буде зелений", и т.д.

Рисуют агитационные картины-плакаты — "Україна незламна", "Русский корабль иди на…"

Первая сумма от продажи собрана. Евгений Карась благодарит творцов: "Благодарен художникам нашей группы и покупателям, за участие в помощи украинской армии. В такой момент, когда всем нужны деньги, и художникам тоже, они отдают свои работы для помощи украинской армии, которая в них нуждается".

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