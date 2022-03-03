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"Ми переможемо". Українські художники допомагають нашій армії

Костянтин Рильов
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картина, акварель, мирне небо, художник олексій федір, допомога все, допомога армії
Олексій Федір, "Ранок мирного неба". Папір, акварель. Ціна 2000 грн. 100% від продажу картини піде на рахунок ЗСУ

На арт-майданчику Сіль-Соль українські художники стали виставляти роботи патріотичного змісту, збори від їх продажу – до фонду ЗСУ.

Відомий арт-майданчик з модерації та продажу сучасного мистецтва Сіль-Соль, заснований галеристами Євгеном Карасем та Маратом Гельманом, днями оголосив акцію #ukraine_forever_silsol, згідно з якою 50-100% від вартості кожної проданої картини піде на допомогу українській армії.

Художники одразу відгукнулися і стали надсилати багато робіт – зокрема патріотичного та сатиричного змісту, яскраво та образно обігруючи на полотнах героїчну боротьбу ЗСУ та нашого народу з російськими загарбниками. Наприклад, зображають нашого бійця на тлі прапора України ("Ми переможемо") чи запорізького козака із шаблями та поруч сучасного бійця ЗСУ — як його спадкоємця.

Є надихаючий портрет президента Володимира Зеленського: "Якщо змішати кольори нашого прапора, блакитний та жовтий, буде зелений", тощо.

Малюють агітаційні картини-плакати — "Україна незламна", "Російський корабель іди на…"

Першу суму від продажу зібрано. Євген Карась дякує творцям: "Вдячний художникам нашої групи та покупцям, за участь у допомозі української армії. У такий момент, коли всім потрібні гроші, і художникам теж, вони віддають свої роботи для допомоги української армії, яка їх потребує".

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