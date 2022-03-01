"Не може бути двох точок зору". Київський театр російської драми змінив назву

Тепер він називається Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Творчий колектив Національного академічного театру російської драми ухвалив рішення змінити назву театру, зберігши в ньому ім'я Лесі Українки. Про це йдеться у зверненні працівників, розміщеному на офіційному сайті театру, та у зверненні художнього керівника театру Михайла Резніковича — "до всіх, кому небайдужа доля театру".

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Режисер повідомляє, що знаходиться в Києві, безпосередньо в театрі, відповідаючи за нього "творчо, організаційно та морально". Співробітники, які мають можливість, також у театрі. Деякі виїхали евакуаційними поїздами, інші в бомбосховищах, "ті, хто має сили, беруть безпосередню участь у героїчній обороні Києва", — повідомляє Резнікович.

За словами режисера, не може бути двох різних точок зору на те, що відбувається сьогодні в Україні, і не може бути двох поглядів на те, що театру російської драми необхідно змінити назву; це рішення, яке "вже давно визріло в колективі", зазначає худкерівник.

Тепер театр, де ставлять спектаклі за творами російської, української та світової драматургії, офіційно називатиметься так: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

"Я і весь колектив театру бажаємо нашій країні перемоги й сподіваємось якнайшвидше зустріти глядачів у стінах театру під мирним небом", — робить висновок художній керівник і генеральний директор театру.

На сайті розміщено також звернення працівників театру Лесі Українки, які сьогодні залишаються в Києві:

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"У цей складний для країни час кожен співробітник театру відчуває відповідальність за майбутнє нашої держави. Ми живемо та працюємо у своїй країні, на своїй землі, ми, як і всі українці, боротимемося за нашу землю, свободу та незалежність. Ми підтримуємо рішення керівника театру про зміну назви театру.

Весь колектив переживає за ЗСУ та всіляко допомагає здолати ворога. Наші співробітники вступають до лав тероборони, перераховують кошти, здають кров та волонтерять.

Разом ми сила. Слава Україні! З вірою у мир у нашій країні" — завершує звернення до глядачів колектив Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

Нещодавно, як повідомляє сайт, репертуар театру доповнився виставою про життя Лесі Українки "Три кохання". Однак на цей час театр зачинений, вистави скасовані через воєнний стан.

Нагадаємо, що з музею в Іванкові, який спалахнув під час обстрілів, врятували картини легендарної української художниці Марії Приймаченко.