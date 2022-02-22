"Балерина повернулася!" В Києві відновили знамениту скульптуру на Стрітенській (фото)
Скульптуру відреставрували протягом року за підтримки команди реставраторів GurinBrothers, громадської організації "Культурний кіт" та кураторки проєкту Марії Борисенко.
У Києві на Стрітенській вулиці повернули на колишнє місце відреставровану скульптуру "Балерина", яку розбили вандали в лютому минулого року. Про це повідомив у своєму Facebook автор скульптури Костянтин Скритуцький.
За словами творця "Балерини", знамениту скульптуру відновили зусиллями команди реставраторів GurinBrothers, громадської організації "Культурний кіт" та кураторки проєкту Марії Борисенко.
"Наша команда вірить, що, об'єднуючи зусилля, ми можемо будувати навколо себе той світ, у якому нам і нашим дітям буде комфортно і приємно жити", — написав Скритуцький, подякувавши всім учасникам відновлення "Балерини".
Як повідомляють очевидці, під час встановлення скульптури біля метро "Золоті ворота" перехожі вигукували: "Балерина повернулася!"
Цікаві факти про "Балерину" на Стрітенській
Спочатку на цьому місці Костянтин Скритуцький збирався зробити пам'ятник звичайному сірнику, але місцеві жителі повісили оголошення з проханням поставити пам'ятник заслуженій балерині, яка проживала на вулиці Стрітенській у столиці.
"Їй буде дуже приємно", — написали городяни.
Скульптор не залишився байдужим до цього прохання і через якийсь час створив "Балерину". Фігурку вирізали з липи, руки виготовили з кераміки, волосся — зі штучної нитки, а пачку балерини створили з металевої сітки.
Нагадаємо. що в лютому минулого року вандали розбили скульптуру Костянтина Скритуцького "Балерина", яку встановили на вулиці Стрітенській 8/2.
У листопаді 2021 року в Києві зруйнували скульптуру Їжачка з радянського мультфільму "Їжачок у тумані". Як повідомив творець "Їжачка" Костянтин Скритуцький, скульптуру відновлять найближчим часом та повернуть на колишнє місце.