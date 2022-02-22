"Балерина повернулася!" В Києві відновили знамениту скульптуру на Стрітенській (фото)

Скульптуру відреставрували протягом року за підтримки команди реставраторів GurinBrothers, громадської організації "Культурний кіт" та кураторки проєкту Марії Борисенко.

У Києві на Стрітенській вулиці повернули на колишнє місце відреставровану скульптуру "Балерина", яку розбили вандали в лютому минулого року. Про це повідомив у своєму Facebook автор скульптури Костянтин Скритуцький.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами творця "Балерини", знамениту скульптуру відновили зусиллями команди реставраторів GurinBrothers, громадської організації "Культурний кіт" та кураторки проєкту Марії Борисенко.

[ + – ] Улюбленка киян "Балерина", робота скульптора Костянтина Скритуцького

"Наша команда вірить, що, об'єднуючи зусилля, ми можемо будувати навколо себе той світ, у якому нам і нашим дітям буде комфортно і приємно жити", — написав Скритуцький, подякувавши всім учасникам відновлення "Балерини".

Як повідомляють очевидці, під час встановлення скульптури біля метро "Золоті ворота" перехожі вигукували: "Балерина повернулася!"

Цікаві факти про "Балерину" на Стрітенській

Спочатку на цьому місці Костянтин Скритуцький збирався зробити пам'ятник звичайному сірнику, але місцеві жителі повісили оголошення з проханням поставити пам'ятник заслуженій балерині, яка проживала на вулиці Стрітенській у столиці.

"Їй буде дуже приємно", — написали городяни.

[ + – ] Фігурку вирізали з липи, руки виготовили з кераміки, волосся — зі штучної нитки, а пачку балерини створили з металевої сітки.

Скульптор не залишився байдужим до цього прохання і через якийсь час створив "Балерину". Фігурку вирізали з липи, руки виготовили з кераміки, волосся — зі штучної нитки, а пачку балерини створили з металевої сітки.

Нагадаємо. що в лютому минулого року вандали розбили скульптуру Костянтина Скритуцького "Балерина", яку встановили на вулиці Стрітенській 8/2.

У листопаді 2021 року в Києві зруйнували скульптуру Їжачка з радянського мультфільму "Їжачок у тумані". Як повідомив творець "Їжачка" Костянтин Скритуцький, скульптуру відновлять найближчим часом та повернуть на колишнє місце.