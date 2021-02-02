У Києві знищили знамениту фігурку балерини (фото)

Створена скульптором Костянтином Скритуцьким балерина простояла в центрі Києва понад 10 років.

Журналіст Юрій Володарський написав на своїй сторінці у Facebook про те, що минулої ночі невідомі поглумилися над фігуркою балерини, яка стояла на перехресті вулиць Стрітенської і Стрілецької в столиці.

"Моя улюблена балерина на Стрітенській була дуже крихкою і беззахисною. Так, вона всього лише скульптура, і тим не менше. Покидьків, які поглумилися над нею сьогодні вночі, я, якби мав можливість, розірвав би на шматки так само, як вони зробили це з нею", — написав Володарський.

[ + – ] Тендітна балерина довгі роки прикрашала центр Києва

Портал vkieve.net нагадує, що знамениту фігурку створив скульптор Костянтин Скритуцький (він же — автор безлічі скульптур на Пейзажній алеї, а також легендарного "Їжачка в тумані" на розі Золотоворітської і Рейтарської). Тіло було вирізане з липи, балетну пачку зробили з металевої сітки, обличчя і руки — з кераміки, а волосся — з ниток.

Встановили фігурку у 2009 році. Спочатку волосся балерини було рудими, однак під час реставрації в кінці 2013 — початку 2014 року танцівниця стала блондинкою.

[ + – ] Балерина на Стрітенській Фото: vkieve.net

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