В Киеве на Замковой горе появился таинственный монолит (фото)

Подобные скульптуры уже появлялись в разных уголках планеты.

В Киеве на Замковой горе появился таинственный монолит.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

Объект высотой несколько метров и шириной около 45 сантиметров, скорее всего, сделан из матового металла.

Кто установил обелиск и зачем это было сделано – неизвестно. Похоже, они принадлежат группе художников The Most Famous Artist.

Подобные скульптуры уже появлялись в разных уголках планеты. Первый монолит был обнаружен в прошлом месяце в пустыне американского штата Юта. Его нашли сотрудники Бюро землепользования. Спустя две недели неизвестные люди разобрали установленный монолит.

После этого, подобный монолит появился в Румынии, который спустя некоторое время также загадочно исчез. Третий монолит появился 2 декабря снова в США, в штате Калифорния.

Позже группа художников The Most Famous Artist начала продавать эти арт-объекты за 45 тыс. долларов.