В Киеве уничтожили знаменитую фигурку балерины (фото)

Созданная скульптором Константином Скритуцким балерина простояла в центре Киева больше 10 лет.

Журналист Юрий Володарский написал на своей странице в Facebook о том, что прошлой ночью неизвестные надругались над фигуркой балерины, которая стояла на перекрестке улиц Сретенской и Стрелецкой в столице.

"Моя любимая балерина на Сретенской была очень хрупкой и беззащитной. Да, она всего лишь скульптура, и тем не менее. Ублюдков, которые надругались над ней сегодня ночью, я, если бы имел возможность, разорвал бы на куски так же, как они сделали это с ней", — написал Володарский.

[ + – ] Трогательная балерина долгие годы украшала центр Киева

Портал vkieve.net напоминает, что знаменитую фигурку создал скульптор Константин Скритуцкий (он же — автор множества скульптур на Пейзажной аллее, а также легендарного "Ежика в тумане" на углу Золотоворотской и Рейтарской). Тело было вырезано из липы, балетную пачку сделали из металлической сетки, лицо и руки — из керамики, а волосы — из нитей.

Установили фигурку в 2009 году. Первоначально волосы балерины были рыжими, однако во время реставрации в конце 2013 — начале 2014 года танцовщица стала блондинкой.

[ + – ] Балерина на Сретенской Фото: vkieve.net

Напомним, в декабре 2020 года на Замковой горе в Киеве появился таинственный монолит.