У Києві вандали зруйнували скульптуру "Їжачок у тумані" (фото)

Правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту, а в реставрації скульптури візьме участь її творець Костянтин Скритуцький.

У Києві невідомі вандали зруйнували скульптуру Їжачка з радянського мультфільму "Їжачок у тумані", що розташована на перетині вулиць Золотоворітської, Рейтарської та Георгіївського провулка. Про це повідомив у своєму Facebook голова Шевченківської районної держадміністрації міста Києва Олег Гаряга.

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За його словами, інцидент уже розслідують правоохоронці, а скульптуру відновлять найближчим часом.

[ + – ] Співробітники комунальної служби відновлюють скульптуру

"Ми найближчим часом повернемо на своє місце Їжачка... Спочатку відновлять пошкоджені елементи скульптури, зашпаклюють тріщини, підфарбують, замінять дерев'яну колоду із сосни на дубову. Тепер вона зможе міцніше триматися проти вандалів", — написав Гаряга.

Він також повідомив, що над реставрацією працюють співробітники комунальної служби столиці, а допомагає їм автор скульптури – Костянтин Скритуцький.

Наприкінці чиновник подякував усім небайдужим громадянам, які звернули увагу на пошкодження скульптури та повідомили про акт вандалізму.

[ + – ] На місці зруйнованого пам'ятника поставили табличку. Їжачок обов'язково повернеться

Що відомо про скульптуру Їжачка з мультфільму?

Їжачок у тумані – герой відомого радянського мультфільму 1975 року. Його було знято за мотивами казки Сергія Козлова режисером Юрієм Норштейном та оператором Олександром Жуковським. Музика до 10-хвилинного мультфільму була написана композитором Михайлом Меєровичем.

Пам'ятник "Їжачок у тумані" був створений київським скульптором Костянтином Скритуцьким, автором Кота-сороконіжки, Маленького принца, Аліси в Країні чудес на Пейзажній алеї та інших арт-об'єктів на вулицях Києва. Скульптуру було встановлено за підтримки "Київської ландшафтної ініціативи" — її дуже полюбили місцеві жителі та гості столиці. З Їжачком не просто фотографуються, йому в'яжуть стрічки, прикріплюють прапорці, квіточки, одягають окуляри, капелюхи, віночки, прикріплюють яблука на голки. А у 2014 році під час Євромайдану Їжачку навіть вручили автомат.

Раніше повідомлялося, що у Василькові під Києвом невідомі громадяни розбили пам'ятник євреям, розстріляним під час Другої світової війни. Знімки, де зображено пошкоджену гранітну стелу, з'явилися в мережі 10 жовтня.

У Ботанічному саду Одеського національного університету відвідувачі зіпсували велику кількість унікальних рослин. Працівники саду скаржилися на те, що рівень вандалізму "перевершив усі побоювання".