Під Києвом вандали пошкодили пам'ятник "Жертвам Голокосту" (фото)
Місцеві жителі кажуть, що інцидент стався через відсутність муніципальної варти і камер спостереження поряд з меморіалом. Навколо нього і зовсім утворився смітник.
У місті Васильків під Києвом невідомі громадяни пошкодили пам'ятник євреям, розстріляним під час Другої світової війни. Про це повідомляє "24 канал".
Знімки, де зображена пошкоджена гранітна стела, з'явилися в Мережі 10 жовтня. Сама вона була встановлена поруч зі стадіоном "Кристал" на знак пам'яті про загибле там місцеве населення, що складається з євреїв. Сакральність цього місця перешкодою для задуму зловмисників не стала.
Місцеві жителі стверджують, що стелу розбили серед білого дня. У справу вони попросили втрутитися Національну поліцію — на їхню думку, йдеться не тільки про акт вандалізму, а й про акт антисемітизму. Васильківці висловили бажання, щоб ситуацію прокоментувала голова міста Наталія Баласинович.
Жителі міста сподіваються, що тепер керівництво міста забезпечить належний нагляд і, як наслідок, збереження пам'ятника. На місці, де він знаходиться, сьогодні відсутні камери відеоспостереження і муніципальна варта. Більше того, навколо цього місця утворився досить великий за розміром смітник.
У поліції Київської області повідомили, що вандали зламали виключно меморіальну табличку. Правоохоронці зазначили, що злочин скоїли 8 жовтня, однак ніхто не писав заяву. Зараз встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.
Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 7 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні, який Верховна Рада прийняла 22 вересня. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди — одне з положень нового закону.
Фокус раніше писав про те, що через 80 років після трагедії в Бабиному яру вперше був опублікований список нацистських солдатів, які розстрілювали євреїв у 1941 році. Багато есесівців не були засуджені за участь у вбивствах українських євреїв і після війни повернулися до звичайного життя.