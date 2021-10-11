Під Києвом вандали пошкодили пам'ятник "Жертвам Голокосту" (фото)

Місцеві жителі кажуть, що інцидент стався через відсутність муніципальної варти і камер спостереження поряд з меморіалом. Навколо нього і зовсім утворився смітник.

У місті Васильків під Києвом невідомі громадяни пошкодили пам'ятник євреям, розстріляним під час Другої світової війни. Про це повідомляє "24 канал".

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Знімки, де зображена пошкоджена гранітна стела, з'явилися в Мережі 10 жовтня. Сама вона була встановлена поруч зі стадіоном "Кристал" на знак пам'яті про загибле там місцеве населення, що складається з євреїв. Сакральність цього місця перешкодою для задуму зловмисників не стала.

Місцеві жителі стверджують, що стелу розбили серед білого дня. У справу вони попросили втрутитися Національну поліцію — на їхню думку, йдеться не тільки про акт вандалізму, а й про акт антисемітизму. Васильківці висловили бажання, щоб ситуацію прокоментувала голова міста Наталія Баласинович.

Фото: Національна поліція Київської області

Жителі міста сподіваються, що тепер керівництво міста забезпечить належний нагляд і, як наслідок, збереження пам'ятника. На місці, де він знаходиться, сьогодні відсутні камери відеоспостереження і муніципальна варта. Більше того, навколо цього місця утворився досить великий за розміром смітник.

У поліції Київської області повідомили, що вандали зламали виключно меморіальну табличку. Правоохоронці зазначили, що злочин скоїли 8 жовтня, однак ніхто не писав заяву. Зараз встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 7 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні, який Верховна Рада прийняла 22 вересня. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди — одне з положень нового закону.

Фокус раніше писав про те, що через 80 років після трагедії в Бабиному яру вперше був опублікований список нацистських солдатів, які розстрілювали євреїв у 1941 році. Багато есесівців не були засуджені за участь у вбивствах українських євреїв і після війни повернулися до звичайного життя.