159 вбивць: уперше опубліковані імена злочинців, які брали участь у розстрілах у Бабиному яру

Багато есесівці не були засуджені за участь у вбивствах українських євреїв і після війни повернулися до звичайного життя.

Через 80 років після трагедії в Бабиному яру вперше було опубліковано список нацистських солдатів, які розстрілювали євреїв у 1941 році. Імена 159 убивць були оприлюднені в публікації Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

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У коментарях до списку говориться, що незважаючи на те, що імена командирів нацистських підрозділів, які брали участь у розстрілах, історикам давно відомі, докладних відомостей про виконавців ніколи не було.

Співробітники Меморіального центру створили спеціальну наукову групу і почали збір доказів і свідчень, які доповнюють страшну картину подій у Бабиному яру.

У ході збору даних про причетність тих чи інших осіб до розстрілів українських євреїв з'ясувалося, що ще в 1960-х роках були зібрані докази і свідчення про солдатів, які брали участь у вбивствах. З'ясувалося, що судили лише невелику частину злочинців з числа командирів і рядових, а більшість солдатів дали свідчення і були визнані невинними.

"З есесівців тільки Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен і Крістіан Шульте були засуджені за злочин у Бабиному Яру. Жоден інший член СС, поліцейський чи солдат Вермахту ніколи не був засуджений. Хоча багато хто визнавав свою причетність у післявоєнних свідченнях. Усі ці чоловіки після війни жили спокійним нормальним життям", — зазначив заступник Глави Академради Меморіального центру Андрій Уманський.

Хто ці люди

Співробітники центру встановили, що це були люди у віці 20 — 60 років з усієї Німеччини та інших країн, окупованих нацистами. Серед них були інженери і вчителі, водії та продавці. Деякі були одружені і мали дітей.

"Одні вбивали, інші забирали євреїв з їхніх будинків, треті забирали їхні речі і багаж. Одні давали зброю, а інші подавали бутерброди, чай і горілку вбивцям. Усі вони винні в масовому злочині", — сказав глава Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Патрік Дебуа.

За свідченнями допитуваних солдат, розстріли починалися вранці і тривали до 5 години вечора, після чого вбивць везли на гуляння, де їм давали алкоголь і приводили жінок. У деяких випадках після розстрілів солдатів відправляли на курорт для "відновлення" перед тим, як повернути їх на фронт.

[ + – ] Отто Раш, один з нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру.

За словами Дебуа, дослідження Меморіального центру є сигналом: "Якщо ви сьогодні будете брати участь у геноциді або масовому злочині проти людства, ви будете нести відповідальність".

Раніше ми повідомляли, що в Києві пройшов шостий щорічний Марш пам'яті, присвячений 80-річчю трагедії в Бабиному Яру. Близько 1000 осіб пройшли тим же шляхом, що і жертви в 1941 році.

Служба безпеки України опублікувала спогади киянки Надії Горбачової, яка жила під час війни неподалік від місця масової страти євреїв.