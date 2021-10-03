Поминальна молитва. У Києві пройшов щорічний Марш пам'яті жертв Бабиного Яру (фото)
За словами організаторів акції, Марш пам'яті знаходиться поза політикою і релігією. Участь в ньому — особиста справа кожного, кому важливо зберегти пам'ять про трагедію.
У Києві проходить шостий щорічний Марш пам'яті, присвячений 80-річчю трагедії в Бабиному Яру. Колона приблизно з 1000 осіб зібралася в районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь" і рушила в бік Бабиного Яру. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) в Telegram.
За словами письменника і співорганізатора маршу Євгена Городецького, маршрут, по якому слідувала колона, символічний. Учасники акції пройшли тим же шляхом, що і жителі Києва, яких в 1941 році вели на розстріл у Бабин Яр.
"Марш Пам'яті поза політикою і релігією, він — особиста справа кожного з тих, хто вважає важливим зберегти пам'ять про трагедію і наповнити майбутні покоління розумінням цінності кожного життя", — зазначають організатори заходу.
В акції брали участь громадяни з багатьох міст України: жителі Києва, Білої Церкви, Чернівців, Миргорода ... Завдяки підтримці ОЄОУ, на Марш пам'яті приїхали члени єврейських громад Вінниці, Брацлава та учні однієї зі шкіл Запоріжжя. Учасники маршу приїхали також з Німеччини, на захід прибули представники дипломатичних установ.
За словами організаторів на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру на вулицях Києва закладуть перші "камені спотикання". Всього в столиці буде встановлено 80 таких каменів.
"Це дуже маленький камінь — 10 на 10 сантиметрів, з латуні, і там написано дуже коротко — ім'я, прізвище людини, рік народження, рік, коли ця людина була убита і де він був убитий", — розповів директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський.
По завершенні траурного мітингу в Бабиному Яру рабин з Житомира Шломо Вільгельм прочитав в пам'ять загиблих в Бабиному Яру жертв нацизму поминальну молитву — кадиш.
Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала спогади киянки Надії Горбачової, яка під час Другої світової війни жила неподалік від Бабиного Яру і була свідком розстрілів мирного населення і військовополонених.
Президент України Володимир Зеленський 29 вересня вшанував пам'ять загиблих в Бабиному Яру.