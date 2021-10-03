Поминальна молитва. У Києві пройшов щорічний Марш пам'яті жертв Бабиного Яру (фото)

За словами організаторів акції, Марш пам'яті знаходиться поза політикою і релігією. Участь в ньому — особиста справа кожного, кому важливо зберегти пам'ять про трагедію.

У Києві проходить шостий щорічний Марш пам'яті, присвячений 80-річчю трагедії в Бабиному Яру. Колона приблизно з 1000 осіб зібралася в районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь" і рушила в бік Бабиного Яру. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) в Telegram.

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[ + – ] На Марш пам'яті жертв Бабиного яру прийшли близько 1000 чоловік

За словами письменника і співорганізатора маршу Євгена Городецького, маршрут, по якому слідувала колона, символічний. Учасники акції пройшли тим же шляхом, що і жителі Києва, яких в 1941 році вели на розстріл у Бабин Яр.

"Марш Пам'яті поза політикою і релігією, він — особиста справа кожного з тих, хто вважає важливим зберегти пам'ять про трагедію і наповнити майбутні покоління розумінням цінності кожного життя", — зазначають організатори заходу.

В акції брали участь громадяни з багатьох міст України: жителі Києва, Білої Церкви, Чернівців, Миргорода ... Завдяки підтримці ОЄОУ, на Марш пам'яті приїхали члени єврейських громад Вінниці, Брацлава та учні однієї зі шкіл Запоріжжя. Учасники маршу приїхали також з Німеччини, на захід прибули представники дипломатичних установ.

[ + – ] Учасники акції пройшли тим же шляхом, що і жителі Києва, яких в 1941 році вели на розстріл у Бабин Яр

За словами організаторів на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру на вулицях Києва закладуть перші "камені спотикання". Всього в столиці буде встановлено 80 таких каменів.

"Це дуже маленький камінь — 10 на 10 сантиметрів, з латуні, і там написано дуже коротко — ім'я, прізвище людини, рік народження, рік, коли ця людина була убита і де він був убитий", — розповів директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський.

По завершенні траурного мітингу в Бабиному Яру рабин з Житомира Шломо Вільгельм прочитав в пам'ять загиблих в Бабиному Яру жертв нацизму поминальну молитву — кадиш.

[ + – ] У Бабиному яру звучить поминальна молитва за більш ніж 150 тисячам загиблих

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала спогади киянки Надії Горбачової, яка під час Другої світової війни жила неподалік від Бабиного Яру і була свідком розстрілів мирного населення і військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня вшанував пам'ять загиблих в Бабиному Яру.