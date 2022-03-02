Окупанти завдали ракетного удару по місцю розстрілу євреїв у Бабиному Яру, — група CIT (фото)

Міжнародні розслідувачі назвали атаку російських військ на меморіальний комплекс у Києві "першим цілеспрямованим ударом по цивільному об'єкту".

У понеділок, 1 березня, війська РФ, здійснюючи черговий ракетний удар по Києву, потрапили по території меморіального комплексу Бабин Яр. Про це повідомляє пресслужба групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

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Фахівцям вдалося геолокувати місце влучення ракетного удару, який зробили російські військовослужбовці 1 березня в районі київської телевежі.

Отримані дані, як розповідають у CIT, зіставили з картою маршруту євреїв, яких вели на розстріл у Бабин Яр із району Лук'янівки.

"Виявилося, що удар припав туди, де євреїв роздягали перед розстрілом (за радянських часів ці місця забудовували різними інфраструктурними об'єктами)", — йдеться в повідомленні розслідувачів.

Група Conflict Intelligence Team упевнена, що основною метою російських військ під час ракетної атаки був не Бабин Яр, а сама столична телевежа. Проте, розслідувачі розцінюють факт обстрілу меморіального комплексу як "перший цілеспрямований удар по цивільному об'єкту".

"Можна провести паралелі з ударом НАТО по будівлі сербської телерадіокомпанії РТС, який викликав широке засудження з боку громадськості та правозахисників, хоча міжнародний трибунал щодо Югославії вважав його легітимним. Крім того, для операції, яка позиціонується як антинацистська, як мінімум вкрай дивно така зневага пам'яттю жертв нацистського режиму", — додала група CIT у своєму повідомленні.

[ + – ] Війська РФ завдали ракетного удару по комплексу Бабин Яр

Раніше повідомляли, що 1 березня війська РФ завдали чергового ракетного удару по Києву, внаслідок якого постраждали столична телевежа та комплекс Бабин Яр. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, атаку зробили тоді, коли глава держави Володимир Зеленський давав інтерв'ю Reuters та CNN.

Жертвами обстрілу київської телевежі, за даними ДСНС, стали п'ять людей. Ще п'ятеро громадян отримали різні поранення, їх госпіталізували. Напередодні Міноборони РФ попереджало, що окупаційні війська знищуватимуть ретрансляційні вузли в Україні.