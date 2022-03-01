Російські війська обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр — Єрмак (фото, відео)

За словами голови Офісу президента, окупанти, атакуючи Бабин Яр, "вбивають жертв Голокосту вдруге".

Окупаційні війська РФ під час ракетного обстрілу Києва також завдали удару по території, на якій розташований меморіальний комплекс Бабин Яр. Про це у своєму Facebook повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, ракетний обстріл було здійснено у момент, коли глава держави Володимир Зеленський давав інтерв'ю журналістам CNN та Reuters про вторгнення військ РФ в Україну.

"Робота у Ставці Верховного Головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час триває потужна ракетна атака на територію, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге!", — написав Єрмак у своєму Facebook.

[ + – ] Окупанти обстріляли в Києві меморіал Бабин Яр

Голова ОП також не сумнівається, що Україна вистоїть після повномасштабного вторгнення військ РФ, оскільки "ми точно знаємо, чого прагнемо".

[ + – ] Окупанти обстріляли в Києві меморіальний комплекс Бабин Яр

[ + – ] Окупанти обстріляли в Києві меморіальний комплекс Бабин Яр

Про обстріл комплексу Бабин Яр також повідомив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза. За його словами, російські окупанти спеціально стріляють по урочищу, щоб влучити в київську телевежу.

"Ні, це реальні нацисти. Вони обстрілюють у Києві меморіальний комплекс "Бабин яр", щоб влучити в телевежу", — написав Береза у своєму Telegram.

[ + – ] Окупанти обстріляли у Києві меморіальний комплекс Бабин Яр

Жертвами обстрілу київської телевежі, як повідомляють у пресслужбі ДСНС, стали п'ять людей. Ще п'ятеро громадян отримали різні поранення. Рятувальні роботи в районі телевежі продовжуються.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що столична телевежа постраждала внаслідок влучення, за попередніми даними, двох ракет. За словами міського голови, також пошкоджено трансформаторну підстанцію, від якої електроенергією живиться телевежа, а також апаратна на самому об'єкті.

[ + – ] Окупанти обстріляли у Києві меморіальний комплекс Бабин Яр

Нагадаємо, ввечері 1 березня Київ зазнав обстрілу військами РФ. Ракетні удари здійснено після офіційного попередження Міноборони Росії про знищення ретрансляційних вузлів в Україні. У МВС також повідомляли, що через обстріл телевежі якийсь час українські канали не віщатимуть.

Також 1 березня окупанти завдали ракетного удару по площі Свободи у центрі Харкова. Атаку було проведено о 08:01 за київським часом. За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по площі Свободи загинули щонайменше 10 людей.