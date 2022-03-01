Российские войска обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр, — Ермак (фото, видео)

По словам главы Офиса президента, оккупанты, атакуя Бабий Яр, "убивают жертв Холокоста во второй раз".

Оккупационные войска РФ во время ракетного обстрела Киева также нанесли удар по территории, на которой расположен мемориальный комплекс Бабий Яр. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, ракетный обстрел был совершен в момент, когда глава государства Владимир Зеленский давал интервью журналистам CNN и Reuters о вторжении войск РФ в Украину.

"Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!", — написал Ермак в своем Facebook.

[ + – ] Оккупанты обстреляли в Киеве мемориал Бабий Яр

Глава ОП также не сомневается, что Украина выстоит после полномасштабного вторжения войск РФ, поскольку "мы точно знаем к чему стремимся".

[ + – ] Оккупанты обстреляли в Киеве мемориальный комплекс Бабий Яр

[ + – ] Оккупанты обстреляли в Киеве мемориальный комплекс Бабий Яр

Об обстреле комплекса Бабий Яр также сообщил народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза. По его словам, российские оккупанты специально стреляют по урочищу, чтобы попасть в киевскую телебашню.

"Не, это реальные нацисты. Они обстреливают в Киеве мемориальный комплекс "Бабий яр", чтоб попасть в телебашню", — написал Береза в своем Telegram.

[ + – ] Оккупанты обстреляли в Киеве мемориальный комплекс Бабий Яр

Жертвами обстрела киевской телевышки, как сообщают в пресс-службе ГСЧС, стали пять человек. Еще пятеро граждан получили различные ранения. Спасательные работы в районе телебашни продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что столичная телевышка пострадала в результате, попадания, по предварительным данным, двух ракет. По словам городского головы, также повреждена трансформаторная подстанция, от которой электроэнергией питается телебашня, а также аппаратная на самом объекте.

[ + – ] Оккупанты обстреляли в Киеве мемориальный комплекс Бабий Яр

Напомним, вечером 1 марта Киев подвергся обстрелу войсками РФ. Ракетные удары были осуществлены после официального предупреждения Минобороны России об уничтожении ретрансляционных узлов в Украине. В МВД также сообщали, что из-за обстрела телевышки какое-то время украинские каналы не будут вещать.

Также 1 марта оккупанты нанесли ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. Атака была проведена в 08:01 по киевскому времени. По данным ГСЧС, в результате ракетного удара по площади Свободы погибли, по меньшей мере, 10 челоловек.