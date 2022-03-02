UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Военная агрессия России Российско-украинская война

Оккупанты нанесли ракетный удар по месту расстрела евреев в Бабьем Яру, — группа CIT (фото)

506
Бабий Яр обстрел комплекс атака ракетный удар оккупанты вторжение Киев
Войска РФ нанесли ракетный удар по комплексу Бабий Яр

Международные расследователи назвали атаку российских войск на мемориальный комплекс в Киеве "первым целенаправленным ударом по гражданскому объекту".

В понедельник, 1 марта, войска РФ, осуществляя очередной ракетный удар по Киеву, попали по территории мемориального комплекса Бабий Яр. Об этом информирует пресс-служба группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Специалистам удалось геолоцировать место попадания ракетного удара, который был произведен российскими военнослужащими 1 марта в районе киевской телебашни.

Полученные данные, как рассказывают в CIT, сопоставили с картой маршрута евреев, которых вели на расстрел в Бабий Яр с района Лукьяновки.

"Оказалось, что удар пришелся туда, где евреев раздевали перед расстрелом (в советское время эти места застраивались различными инфраструктурными объектами)", — говорится в сообщении расследователей.

Группа Conflict Intelligence Team уверена, что основной целью российских войск во время ракетной атаки был не Бабий Яр, а сама столичная телевышка. Однако, расследователи расценивают факт обстрела мемориального комплекса в качестве "первого целенаправленного удара по гражданскому объекту".

"Можно провести параллели с ударом НАТО по зданию сербской телерадиокомпании РТС, который вызвал широкое осуждение со стороны общественности и правозащитников, хотя международный трибунал по Югославии и счел его легитимным. Кроме того, для операции, которая позиционируется как антинацистская, как минимум крайне странно такое пренебрежение памятью жертв нацистского режима", — добавила группа CIT в своем сообщении.

Бабий Яр обстрел комплекс атака ракетный удар оккупанты вторжение Киев
Войска РФ нанесли ракетный удар по комплексу Бабий Яр

Ранее сообщалось, что 1 марта войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали столичная телевышка и комплекс Бабий Яр. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, атака была произведена в момент, когда глава государства Владимир Зеленский давал интервью Reuters и CNN.

Жертвами обстрела киевской телевышки, по данным ГСЧС, стали пять человек. Еще пятеро граждан получили различные ранения и были госпитализированы. Накануне Минобороны РФ предупреждало, что оккупационные войска будут уничтожать ретрансляционные узлы в Украине.