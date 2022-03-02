Оккупанты нанесли ракетный удар по месту расстрела евреев в Бабьем Яру, — группа CIT (фото)

Международные расследователи назвали атаку российских войск на мемориальный комплекс в Киеве "первым целенаправленным ударом по гражданскому объекту".

В понедельник, 1 марта, войска РФ, осуществляя очередной ракетный удар по Киеву, попали по территории мемориального комплекса Бабий Яр. Об этом информирует пресс-служба группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Специалистам удалось геолоцировать место попадания ракетного удара, который был произведен российскими военнослужащими 1 марта в районе киевской телебашни.

Полученные данные, как рассказывают в CIT, сопоставили с картой маршрута евреев, которых вели на расстрел в Бабий Яр с района Лукьяновки.

"Оказалось, что удар пришелся туда, где евреев раздевали перед расстрелом (в советское время эти места застраивались различными инфраструктурными объектами)", — говорится в сообщении расследователей.

Группа Conflict Intelligence Team уверена, что основной целью российских войск во время ракетной атаки был не Бабий Яр, а сама столичная телевышка. Однако, расследователи расценивают факт обстрела мемориального комплекса в качестве "первого целенаправленного удара по гражданскому объекту".

"Можно провести параллели с ударом НАТО по зданию сербской телерадиокомпании РТС, который вызвал широкое осуждение со стороны общественности и правозащитников, хотя международный трибунал по Югославии и счел его легитимным. Кроме того, для операции, которая позиционируется как антинацистская, как минимум крайне странно такое пренебрежение памятью жертв нацистского режима", — добавила группа CIT в своем сообщении.

[ + – ] Войска РФ нанесли ракетный удар по комплексу Бабий Яр

Ранее сообщалось, что 1 марта войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали столичная телевышка и комплекс Бабий Яр. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, атака была произведена в момент, когда глава государства Владимир Зеленский давал интервью Reuters и CNN.

Жертвами обстрела киевской телевышки, по данным ГСЧС, стали пять человек. Еще пятеро граждан получили различные ранения и были госпитализированы. Накануне Минобороны РФ предупреждало, что оккупационные войска будут уничтожать ретрансляционные узлы в Украине.