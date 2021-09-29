Зеленський, Разумков і Порошенко вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру (фото)

80 років тому, 29 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр почалися масові розстріли осіб єврейської національності.

Під час Другої світової війни німецькі війська, які захопили Київ 19 вересня 1941 року, використовували Бабин Яр як місце масових розстрілів.

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За два дні (29 і 30 вересня 1941 року) в цьому яру були страчені 33 771 осіб єврейської національності (не включаючи дітей до 3 років, яких теж вбивали в ці два дні). Подальші розстріли євреїв у Бабиному Яру відбувалися 1, 2, 8 і 11 жовтня 1941 року.

У зв'язку з цією траурною датою, українські політики в середу, 29 вересня вшанували пам'ять жертв Голокосту.

Президент Володимир Зеленський переконаний у тому, що Бабин Яр — це два жахливих слова, які назавжди залишаться в минулому України.

"Ніколи знову — два важливих слова, які завжди будуть у нашому майбутньому. І трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися", — написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що біль від цієї трагедії досі відгукується в серцях багатьох людей.

"Ми не в змозі змінити хід історії, але ми повинні зробити все, щоб не допустити повторення тих страшних подій у майбутньому", — закликав політик.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Разумкова

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що моральним обов'язком українців є недопущення повторення злочинів проти людства і людяності.

"Будь-який режим, який ні в що не ставить права і свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності. Для цих режимів життя — ніщо, а люди — лише гвинтики в смертоносній машинерії диктаторів-параноїків", — пише лідер "Європейської солідарності" .

[ + – ] Повідомлення Петра Порошенка

Раніше Служба безпеки України опублікувала спогади киянки Надії Горбачової, яка жила під час війни неподалік від місця масової страти євреїв.

6 жовтня 2021 року минає 80-та річниця трагедії Бабиного Яру в Києві. Однак, це не єдине місце масового поховання жертв Голокосту в Україні. Фокус розповідав про шість місць масових розстрілів євреїв у нашій країні.