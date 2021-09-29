Зеленский, Разумков и Порошенко почтили память погибших в Бабьем Яру (фото)

80 лет назад, 29 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр начались массовые расстрелы лиц еврейкой национальности.

Во время Второй мировой войны немецкие войска, занявшие Киев 19 сентября 1941 года, использовали Бабий Яр как место массовых расстрелов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За два дня (29 и 30 сентября 1941 года) в этом овраге были казнены 33 771 лиц еврейской национальности (не включая детей до 3 лет, которых тоже убивали в эти два дня). Дальнейшие расстрелы евреев в Бабьем Яру происходили 1, 2, 8 и 11 октября 1941 года.

В связи с этой траурной датой, украинские политики в среду, 29 сентября почтили память жертв Холокоста.

Президент Владимир Зеленский убежден в том, что Бабий Яр – это два ужасных слова, которые навсегда останутся в прошлом Украины.

"Никогда снова – два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем. И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что боль от этой трагедии до сих пор отзывается в сердцах многих людей.

"Мы не в состоянии изменить ход истории, но мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий в будущем", – призвал политик.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Разумкова

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что моральным долгом украинцев является недопущение повторения преступлений против человечества и человечности.

"Любой режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности. Для этих режимов жизни – ничто, а люди – лишь винтики в смертоносной машинерии диктаторов-параноиков", – пишет лидер "Европейской солидарности".

[ + – ] Сообщение Петра Порошенко

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, жившей во время войны неподалеку от места массовой казни евреев.

6 октября 2021 года исполняется 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра в Киеве. Однако, это не единственное место массового захоронения жертв Холокоста в Украине. Фокус рассказывал о шести местах массовых расстрелов евреев в нашей стране.