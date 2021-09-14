Не только Бабий Яр. Шесть мест массовых расстрелов евреев в Украине

6 октября 2021- 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра в Киеве. Траурные мероприятия, в частности, планирует посетить президент Израиля Ицхак Герцог. Однако Бабий Яр — не единственное место массового захоронения жертв Холокоста в Украине.

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В Холокосте Украина потеряла 1,5 миллиона евреев, которые были уничтожены прямо на ее территории, в ямах и оврагах на окраинах городов и сел. По подсчетам историков, в Украине до 2000 "меньших бабьих яров", мест, где нацисты убили от нескольких до нескольких десятков тысяч человек.

Холокост был систематическим, на официальном уровне, государственным преследованием и убийством шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей нацистским режимом.

Несмотря на то, что этот геноцид задокументирован лучше всех других случаев геноцида в истории, подсчет точной численности людей, убитых в результате нацистской политики, является нерешенной задачей. Не существует ни одного документа времен войны, в котором бы указывалось количество убитых людей.

Для того чтобы точно оценить масштабы человеческих потерь, начиная еще с 1940-х годов, ученые, государственные структуры, а также еврейские организации опирались на различные записи — среди них были отчеты о переписи населения, захваченные немецкие архивы, а также послевоенные расследования.

Пока ученые еще исследуют масштабы Холокоста в Украине, считается, что тут, в нашей стране, были убиты не менее полутора миллионов евреев.

После жестокого вторжения немцев в Советский Союз прибыли спецподразделения под названием Einsatzgruppen с приказом убивать мирных жителей, которые считаются врагами нацистской Германии. Большинство евреев в Украине были расстреляны вблизи места их проживания, а не депортированы в дальние лагеря.

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Шесть мест массовых расстрелов евреев в Украине

Киев (Бабий Яр)

Немецкие войска вошли в Киев 19 сентября 1941. Город был включен в состав рейхскомиссариата Украины, которое возглавлял глава восточно-прусского нацизма Эрих Кох.

[ + – ] Обьявление в киевской коллаборационистской газете, издававшейся в период немецкой оккупации.

В первые дни немецкой оккупации 24 сентября на Крещатике были подорваны дома, в которых располагались представители оккупационной администрации. Взрывы и пожары продолжились в последующие дни, было уничтожено около 940 крупных жилых и административных зданий. Немцы использовали саботаж как повод для убийства киевских евреев (в то время в городе было около 60 000 евреев).

29-30 сентября 1941 эсэсовцы и вспомогательная полиция под руководством членов Айнзацгруппы С убили значительную часть еврейского населения Киева в Бабьем Яру, расстреливая их небольшими группами.

Это было одно из самых массовых убийств на отдельном месте во время Второй мировой войны. Его превзошло только убийство 50 000 евреев в Одессе немецкими и румынскими подразделениями в октябре 1941 г.. И двухдневная стрелковая операция "Фестиваль урожая" в начале ноября 1943-го, которая унесла жизни 42 000-43 000 евреев.

В течение нескольких месяцев после расправы немецкие власти, убила еще тысячи евреев, а также не евреев в Бабьем Яру. По оценкам исследователей, всего около 100 000 человек.

Каменец-Подольский

Это первое место массового расстрела евреев в Украине с начала оккупации.

Всего в течение трех дней, 26-28 августа 1941 года, было уничтожено 23600 человек. Впрочем, расстрелы в городе продолжались и позже. Так, летом 1942 было казнено около 800 еврейских детей и пожилых людей; несколькими месяцами позже и сама участь постигла 4 тыс. жителей гетто. Всего убито более 30 000 евреев.

[ + – ] Документальное свидетельство геноцида - публикация в коллаборационистской газете, издававшейся в Каменце-Подольском в годы немецкой оккупации.

После освобождения Каменца-Подольского была создана специальная Комиссия по расследованию преступлений нацистских преступников.

В результате проведенного расследования было найдено 7 массовых захоронений с евреями этого региона, в частности, могила с телами 500 детей.

Бердичев (гетто)

Массовых расстрелов было много. Наибольший массовый расстрел евреев состоялся 15 сентября 1941 В районе аэродрома возле населенных пунктов Советское (ныне — Романовка) и Шльомарка (ныне — Любомирка) расстреляли за один день более 12 000 евреев из гетто Бердичева.

В начале августа 1941 группу еврейских женщин заставили многократно переплывать реку Гнилопять, пока все они не утонули. Немецкая оккупационная власть приказала евреям носить отметки на одежде и переселили их в августе 1941 г. в гетто.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, общее количество расстрелянных в Бердичеве и его окрестностях составляла 38536 человек, из них — около 30 000 евреев. Кроме евреев, среди жертв были тысячи советских военнопленных, а также тех, кто оказывал сопротивление оккупационному режиму или был в этом заподозрен.

Винница

К началу Второй мировой войны в Виннице проживало около 33 тыс. евреев. Первый массовый расстрел нацистами представителей еврейской национальности состоялся в сентябре 1941 года, который унес жизни по разным данным от 12 до 15 тыс.человек, большая часть из которых были женщины, дети и пожилые люди.

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Наиболее трагическим и циничным расстрелом на территории Винницкой области стало уничтожение 146 наиболее уважаемых евреев Винницы. Нацисты попросили раввина собрать авторитетных евреев города, чтобы создать орган еврейского самоуправления, еврейскую общину. Сошлось 146 мужчин и женщин. Уже тогда их расстреляли на территории старого кирпичного завода. Это были ученые, раввины, просто известные в городе люди — можно сказать, цвет еврейства Виннице.

Днепр (в те годы Днепропетровск)

12 октября в парке Гагарина в центре города убили около 10 000 евреев за один день.

Также, в Днепропетровске в годы войны нацисты убили более 11 000 евреев. Их массово расстреливали в балке, которую называют местным "Бабьим Яром".

Однако, убивали не только в Днепропетровске, но и в области, поэтому количество жертв может превышать в разы.

Одесса и лагеря смерти Транснистрии

24-25 октября румынская жандармерия за полтора дня убили около 25 000 евреев. Всего в Одессе было около 230 000 евреев. После массового расстрела состоялись депортации в лагеря смерти Транснистрии, которые располагались на территории Николаевской области.

В октябре 1941 года в селе Богдановка румынскими оккупантами было создано лагерь смерти. В декабре 1941 года после вспышки эпидемии тифа было решено уничтожить всех заключенных. Румынские власти (по некоторым источникам — с участием немецких войск) начали массовое убийство евреев 21 декабря 1941.

Операцию уничтожения евреев, приуроченную гитлеровцами ко дню рождения Сталина, так и назвали: "Подарок Сталину". Заключенные были вынуждены копать голыми руками ямы в промерзшей земле и складывать в них тела только что расстрелянных или сожженных заживо в сараях товарищей по заключению. Число жертв, уничтоженных в Домановском районе, превышает 115 000 человек, из них около 55 000 — непосредственно в Богдановке.

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Также, одними из крупнейших мест убийств евреев были Ровно (убито 17 000 евреев — практически все еврейское население города, уничтожено гетто, которое здесь существовало с начала оккупации), Харьков (в течение нескольких дней убили от 12 до 14 000 евреев), Луцк (в конце августа 1942 года, там уничтожили около 18 000 евреев), Ковель (расстреляли 9000 человек в поселке Бахов в песчаном карьере у города). Однако, как я уже писал, таких захоронений около 2000.

Сегодня в эту животную жестокость сложно поверить, однако, всего 80 лет назад, людей закапывали живьем, расстреливали, уничтожали.

И хотя простые слова сегодня не исправят историческую несправедливость, однако, наше поколение должно об этом открыто говорить в память жертв трагедии.