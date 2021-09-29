СБУ рассекретила архивы Бабьего Яра (фото)

Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, жившей во время войны неподалеку от места массовой казни евреев.

Архив Службы безопасности Украины опубликовал воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, которая на момент массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру во время Второй мировой войны жила неподалеку от места казней и стала вынужденным свидетелем этих событий.

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"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как в овраг сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстрелянные или раненые, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей", – вспоминает киевлянка.

[ + – ] Воспоминания Надежды Горбачевой [ + – ] Воспоминания киевлянки [ + – ] Рассказ очевидицы казней

В ведомстве добавили, что эти и другие воспоминания находятся в сборнике "Бабий Яр. Воспоминания очевидцев", который доступен по следующей ссылке.

Трагедия Бабьего Яра

Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, получившее всемирную известность как место массовых казней гражданского населения (в основном евреев и лиц ромской национальности), осуществленных оккупационными войсками во время Второй Мировой войны.

По разным оценкам, всего в Бабьем Яру было расстреляно свыше ста пятидесяти тысяч человек, а спастись удалось лишь 29 из приговоренных к смерти.

Ранее СБУ сообщила Кабинету министров о рисках, которые, по мнению ведомства, несет в себе Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В СБУ считают, что центр может дискредитировать Украину.

6 октября 2021 года исполняется 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра в Киеве. Однако, это не единственное место массового захоронения жертв Холокоста в Украине. Фокус рассказывал о шести местах массовых расстрелов евреев в Украине.