СБУ увидела возможность использования создаваемого центра "Бабий Яр" для дискредитации Украины

В спецслужбе считают, что Мемориальный центр должен создаваться на основе украинской концепции, а не российской.

СБУ сообщила Кабинету министров о рисках, которые несет в себе Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (МЦХБЯ). Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Цензор.НЕТ".

Риски в спецслужбе связывают с деятельностью представителей благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В частности, говорится о "возможной попытке иностранных правительственных и неправительственных объединений, в частности Российской Федерации, использовать данный вопрос для дискредитации Украины на международной арене и обвинений ее в нарушении прав и свобод национальных меньшинств".

Кабинету министров было рекомендовано поддержать отечественный проект мемориализации Бабьего Яра.

Министерство культуры СБУ информировала о потенциальной опасности и предпосылка к возникновению межнациональной и межконфессиональной вражды из-за намерений МЦХБЯ построить религиозное сооружение на территории Бабьего Яра.

Издание "Цензор.НЕТ" напоминает, что в 2016 году параллельно начали разрабатываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Первый – "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. На публичных обсуждениях проекта высказывались опасения, что он создается в духе кремлевской политики памяти, которая стремится представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

Второй – государственный проект. В его рамках создается Музей жертв Бабьего Яра. Под эгидой Института истории Украины разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

В пользу государственного проекта активно высказывались представители общественности и историки.

28 июля 2020 года президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В нем также поддержана инициатива МЦХБЯ.

Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно 33771 еврея-жителя Киева. Это едва ли не самый массовый единоразовый расстрел времен Второй мировой войны. Всего за годы оккупации с 1941 по 1943 годы В Бабьем Яру погибло до 100 тысяч человек – евреев, ромов, а также украинских националистов, военнопленных, пациентов психбольницы.

Напомним, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" выступил с инициативой переименования станции метро "Дорогожичи". Там считают, что это облегчит навигацию, когда появится Мемориальный центр, и заставит людей "переосмыслить историю". Такое предложение вызвало бурные дискуссии.

МЦХБЯ совместно с креативной студией "История будущего" представили аудиоспектакль "29/09". С помощью бесплатного мобильного приложения можно услышать истории свидетелей трагедии Бабьего Яра.