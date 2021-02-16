СБУ побачила можливість використання створюваного центру "Бабин Яр" для дискредитації України

У спецслужбі вважають, що Меморіальний центр повинен створюватися на основі української концепції, а не російської.

СБУ повідомила Кабінет міністрів про ризики, які несе в собі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ). Про це йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Цензор.НЕТ".

Ризики у спецслужбі пов'язують з діяльністю представників благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Зокрема, йдеться про "можливу спробу іноземних урядових і неурядових об'єднань, зокрема Російської Федерації, використовувати дане питання для дискредитації України на міжнародній арені та звинувачень її у порушення прав та свобод національних меншин".

Кабінету міністрів було рекомендовано підтримати вітчизняний проект меморіалізації Бабиного Яру.

Міністерство культури СБУ інформувало про потенційну небезпеку і передумову до виникнення міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі через наміри МЦГБЯ побудувати релігійну споруду на території Бабиного Яру.

Видання "Цензор.НЕТ" нагадує, що у 2016 році паралельно почали розроблятися два проекти меморіалізації Бабиного Яру. Перший — "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проекту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. На публічних обговореннях проекту висловлювалися побоювання, що він створюється в дусі кремлівської політики пам'яті, яка прагне представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

Другий — державний проект. В його межах створюється Музей жертв Бабиного Яру. Під егідою Інституту історії України розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який повинен об'єднати всі наявні сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

На користь державного проекту активно висловлювалися представники громадськості та історики.

28 липня 2020 року президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦГБЯ був підписаний меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо майбутнього розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". У ньому також підтримано ініціативу МЦГБЯ.

Бабин Яр став страшним символом Голокосту у Східній Європі. 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру було розстріляно 33771 євреїв-жителів Києва. Це чи не наймасовіший одноразовий розстріл часів Другої світової війни. Всього за роки окупації з 1941 по 1943 роки у Бабиному Яру загинуло до 100 тисяч осіб — євреїв, ромів, а також українських націоналістів, військовополонених, пацієнтів психлікарні.

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" виступив з ініціативою перейменування станції метро "Дорогожичі". Там вважають, що це полегшить навігацію, коли з'явиться Меморіальний центр, і змусить людей "переосмислити історію". Така пропозиція викликала бурхливі дискусії.

МЦГБЯ спільно з креативної студією "Історія майбутнього" представили аудіокнига "29/09". За допомогою безкоштовного мобільного додатку можна почути історії свідків трагедії Бабиного Яру.