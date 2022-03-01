"Історія повторюється": Зеленський висловився про обстріл "Бабиного Яру" в Києві

Президент України розкритикував поведінку світової спільноти в момент, коли "історія повторюється".

Президент України Володимир Зеленський порівняв війну Росії з Україною з подіями під час Другої світової війни на тлі обстрілу пам'ятника в Києві Бабин Яр. Він додав, що історія повторюється через 80 років. Про це президент України написав у Twitter.

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Крім того, Зеленський розкритикував світову спільноту за те, що вона мовчить. Український президент додав, що внаслідок обстрілу пам'ятника жертвам Бабиного Яру загинуло ще п'ятеро людей. Вони прийшли до меморіалу вшанувати вбитих євреїв під час Голокосту.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." — написав президент України.

Нагадаємо, увечері 1 березня по телевежі в Києві завдали два ракетні удари. Споруда розташована в районі метро "Дорогожицька" біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру, куди також потрапили снаряди. У МВС заявили, що внаслідок обстрілу можуть не працювати деякі українські канали, бо він був направлений саме до апаратної телевежі, ймовірно, щоб зупинити мовлення українських каналів.

За кілька годин до того, що сталося, Міністерство оборони Росії заявило, що деякі об'єкти Києва зазнають обстрілу з високоточної зброї. Окупанти заявили, що обстрілюватимуть технологічні об'єкти СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві. Оборонне відомство Росії пояснило таке рішення "інформаційними атаками" з боку українських спецслужб.