"История повторяется": Зеленский высказался про обстрел "Бабьего Яра" в Киеве

Президент Украины раскритиковал поведение мирового сообщества в момент, когда "история повторяется".

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил войну России с Украиной с событиями во время Второй мировой войны на фоне обстрела памятника в Киеве "Бабий Яр". Он добавил, что история повторяется спустя 80 лет. Об этом президент Украины написал в Twitter.

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Кроме того, Зеленский раскритиковал мировое сообщество за то, что оно молчит. Украинский президент добавил, что в результате обстрела памятника жертвам "Бабьего Яра" погибло еще пятеро людей. Они пришли к мемориалу почтить убитых евреев во время Холокоста.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется…", — написал президент Украины.

Напомним, вечером 1 марта по телевышке в Киеве нанесли два ракетных удара. Сооружение находится в районе метро "Дорогожицкая" возле памятника жертвам "Бабьего Яра", куда также попали снаряды. В МВС заявили, что в результате обстрела могут не работать некоторые украинские каналы, потому что был направлен именно в аппаратную телевышки, вероятно, чтобы остановить вещание украинских каналов.

За несколько часов до происшедшего Министерство обороны России заявило, что некоторые объекты Киева подвергнутся обстрелу с высокоточного оружия. Оккупанты заявили, что будут обстреливать технологические объекты СБУ и 72-го главный центр психологических спецопераций в Киеве. Оборонное ведомство России объяснило такое решение "информационными атаками" со стороны украинских спецслужб.