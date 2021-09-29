СБУ розсекретила архіви Бабиного Яру (фото)

Служба безпеки України опублікувала спогади киянки Надії Горбачової, яка жила під час війни неподалік від місця масової страти євреїв.

Архів Служби безпеки України опублікував спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру під час Другої світової війни жила неподалік від місця страт і стала вимушеним свідком цих подій.

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"Ми бачили, як у 15 метрах від Бабиного Яру німці змушували роздягатися привезених євреїв і наказували їм бігти. Їх розстрілювали з автоматів і кулеметів. Я особисто бачила, як в яр скидали немовлят. В яру були не тільки розстріляні або поранені, але й живі діти. Потім німці його закопали, але було помітно, як верхній шар ґрунту ворушився від рухів ще живих людей", — згадує киянка.

[ + – ] Спогади Надії Горбачової [ + – ] Спогади киянки [ + – ] Розповідь очевидиці страт

У відомстві додали, що ці та інші спогади знаходяться в збірнику "Бабин Яр. Спогади очевидців", який доступний за посиланням.

Трагедія Бабиного Яру

Бабин Яр — урочище в північно-західній частині Києва, яка отримала всесвітню популярність як місце масових страт цивільного населення (здебільшого євреїв та осіб ромської національності), здійснених окупаційними військами під час Другої Світової війни.

За різними оцінками, всього в Бабиному Яру були розстріляні понад сто п'ятдесят тисяч осіб, а врятуватися вдалося лише 29 із засуджених до смерті.

Раніше СБУ повідомила Кабінету міністрів про ризики, які, на думку відомства, несе в собі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". В СБУ вважають, що центр може дискредитувати Україну.

6 жовтня 2021 року минає 80-та річниця трагедії Бабиного Яру в Києві. Однак, це не єдине місце масового поховання жертв Голокосту в Україні. Фокус розповідав про шість місць масових розстрілів євреїв в Україні.