Поминальная молитва. В Киеве прошел ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра (фото)
По словам организаторов акции, Марш памяти находится вне политики и религии. Участие в нем — личное дело каждого, кому важно сохранить память о трагедии.
В Киеве проходит шестой ежегодный Марш памяти, посвященный 80-летию трагедии в Бабьем Яру. Колонна примерно из 1000 человек собралась в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь" и двинулась в сторону Бабьего Яра. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ ) в Telegram.
По словам писателя и соорганизатора марша Евгения Городецкого, маршрут, по котрому следовала колонна, символичен. Участники акции прошли тем же путем, что и жители Киева, которых в 1941 году вели на расстрел в Бабий Яр.
"Марш Памяти вне политики и религии, он — личное дело каждого из тех, кто считает важным сохранить память о трагедии и наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", — отмечают организаторы мероприятия.
В акции участвовали граждане из многих городов Украины: жители Киева, Белой Церкви, Черновцов, Миргорода... Благодаря поддержке ОЕОУ, на Марш памяти приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья. Участники марша приехали также из Германии, на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.
По словам организаторов в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра на улицах Киева заложат первые "камни преткновения". Всего в столице будет установлено 80 таких камней.
"Это очень маленький камень — 10 на 10 сантиметров, из латуни, и там написано очень кратко — имя, фамилия человека, год рождения, год, когда этот человек был убит и где он был убит", — рассказал директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский.
По завершении траурного митинга в Бабьем Яру раввин из Житомира Шломо Вильгельм прочел в память погибших в Бабьем Яру жертв нацизма поминальную молитву — кадиш.
Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, которая во время Второй мировой войны жила неподалеку от Бабьего Яра и была свидетелем расстрелов мирного населения и военнопленных.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября почтил память погибших в Бабьем Яру.