Поминальная молитва. В Киеве прошел ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра (фото)

По словам организаторов акции, Марш памяти находится вне политики и религии. Участие в нем — личное дело каждого, кому важно сохранить память о трагедии.

В Киеве проходит шестой ежегодный Марш памяти, посвященный 80-летию трагедии в Бабьем Яру. Колонна примерно из 1000 человек собралась в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь" и двинулась в сторону Бабьего Яра. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ ) в Telegram.

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[ + – ] На Марш памяти жертв Бабьего яра пришли около 1000 человек

По словам писателя и соорганизатора марша Евгения Городецкого, маршрут, по котрому следовала колонна, символичен. Участники акции прошли тем же путем, что и жители Киева, которых в 1941 году вели на расстрел в Бабий Яр.

"Марш Памяти вне политики и религии, он — личное дело каждого из тех, кто считает важным сохранить память о трагедии и наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", — отмечают организаторы мероприятия.

В акции участвовали граждане из многих городов Украины: жители Киева, Белой Церкви, Черновцов, Миргорода... Благодаря поддержке ОЕОУ, на Марш памяти приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья. Участники марша приехали также из Германии, на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.

[ + – ] Участники акции прошли тем же путем, что и жители Киева, которых в 1941 году вели на расстрел в Бабий Яр

По словам организаторов в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра на улицах Киева заложат первые "камни преткновения". Всего в столице будет установлено 80 таких камней.

"Это очень маленький камень — 10 на 10 сантиметров, из латуни, и там написано очень кратко — имя, фамилия человека, год рождения, год, когда этот человек был убит и где он был убит", — рассказал директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский.

По завершении траурного митинга в Бабьем Яру раввин из Житомира Шломо Вильгельм прочел в память погибших в Бабьем Яру жертв нацизма поминальную молитву — кадиш.

[ + – ] В Бабьем яру звучит поминальная молитва по более чем 150 тысячам погибших

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, которая во время Второй мировой войны жила неподалеку от Бабьего Яра и была свидетелем расстрелов мирного населения и военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября почтил память погибших в Бабьем Яру.