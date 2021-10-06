159 убийц: впервые опубликованы имена преступников, которые участвовали в расстрелах в Бабьем яру

Многие эсэсовцы не были осуждены за участие в убийствах украинских евреев и после войны вернулись к обычной жизни.

Спустя 80 лет после трагедии в Бабьем яру впервые были опубликован список нацистских солдат, которые расстреливали евреев в 1941 году. Имена 159 убийц были обнародованы в публикации Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

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В комментариях к списку говорится, что несмотря на то, что имена командиров нацистских подразделений, участвовавших в расстрелах, историкам давно известны, подробных сведений об исполнителях никогда не было.

Сотрудники Мемориального центра создали специальную научную группу и начали сбор доказательств и свидетельств, дополняющих страшную картину событий в Бабьем яру.

В ходе сбора данных о причастности тех или иных лиц к расстрелам украинских евреев выяснилось, что еще в 1960-х годах были собраны показания и свидетельства о солдатах, участвовавших в убийствах. Выяснилось, что судили лишь небольшую часть преступников из числа командиров и рядовых, а большинство солдат дали показания и были признаны невиновными.

"Из эсэсовцев только Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен и Кристиан Шульте были осуждены за преступление в Бабьем Яру. Ни один другой член СС, полицейский или солдат Вермахта никогда не был осужден. Хотя многие признавали свою причастность в послевоенных показаниях. Все эти мужчины после войны жили спокойной нормальной жизнью", — отметил заместитель Главы академсовета Мемориального центра Андрей Уманский.

Кто эти люди

Сотрудники центра установили, что это были люди в возрасте 20 – 60 лет со всей Германии и других стран, оккупированных нацистами. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты и имели детей.

"Одни убивали, другие забирали евреев из их домов, третьи забирали их вещи и багаж. Одни давали оружие, а другие подавали бутерброды, чай и водку убийцам. Все они виновны в массовом преступлении", — сказал глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Патрик Дебуа.

По свидетельствам допрашиваемых солдат, расстрелы начинались утром и продолжались до 5 часов вечера, после чего убийц везли на гулянье, где им давали алкоголь и приводили женщин. В некоторых случаях, после расстрелов солдат отправляли на курорт для "восстановления" перед тем, как вернуть их на фронт.

[ + – ] Отто Раш, один из нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру.

По словам Дебуа, исследования Мемориального центра является сигналом: "Если вы сегодня будете участвовать в геноциде или массовом преступлении против человечества, вы будете нести ответственность".

Ранее мы сообщали, что в Киеве прошел шестой ежегодный Марш памяти, посвященный 80-летию трагедии в Бабьем Яру. Около 1000 человек прошли тем же путем, что и жертвы в 1941 году.

Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, жившей во время войны неподалеку от места массовой казни евреев.