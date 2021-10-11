Под Киевом вандалы повредили памятник "Жертвам Холокоста" (фото)
Местные жители говорят, что инцидент произошел из-за отсутствия муниципальной стражи и камер наблюдения рядом с мемориалом. Вокруг него и вовсе образовалась помойка.
В городе Васильков под Киевом неизвестные граждане повредили памятник евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны. Об этом сообщает "24 канал".
Снимки, где изображена поврежденная гранитная стела, появились в Сети 10 октября. Сама она была установлена рядом со стадионом "Кристал" в честь погибшего там местного населения, состоящего из евреев. Сакральность этого места преградой для замысла злоумышленников не стала.
Местные жители утверждают, что стелу разбили средь бела дня. В дело они попросили вмешаться Национальную полицию — по их мнению, речь идет не только об акте вандализма, но и об акте антисемитизма. Васильковцы выразили желание, чтобы ситуацию прокомментировала председатель города Наталья Баласинович.
Жители города надеются, что теперь руководство города обеспечит должный надзор и, как следствие, сохранность памятника. На месте, где он находится, на сегодняшний день отсутствуют камеры видеонаблюдения и муниципальная стража. Более того, вокруг этого места образовалась довольно крупная по размеру помойка.
В полиции Киевской области сообщили, что вандалы сломали исключительно мемориальную табличку. Правоохранители отметили, что преступление совершили 8 октября, однако никто не писал заявление. Сейчас устанавливают лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Начато расследование по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 7 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, который Верховная Рада приняла 22 сентября. Возмещение материального и морального вреда — одно из положений нового закона.
Фокус ранее писал о том, что спустя 80 лет после трагедии в Бабьем яру впервые были опубликован список нацистских солдат, которые расстреливали евреев в 1941 году. Многие эсэсовцы не были осуждены за участие в убийствах украинских евреев и после войны вернулись к обычной жизни.