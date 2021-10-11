Под Киевом вандалы повредили памятник "Жертвам Холокоста" (фото)

Местные жители говорят, что инцидент произошел из-за отсутствия муниципальной стражи и камер наблюдения рядом с мемориалом. Вокруг него и вовсе образовалась помойка.

В городе Васильков под Киевом неизвестные граждане повредили памятник евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны. Об этом сообщает "24 канал".

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Снимки, где изображена поврежденная гранитная стела, появились в Сети 10 октября. Сама она была установлена рядом со стадионом "Кристал" в честь погибшего там местного населения, состоящего из евреев. Сакральность этого места преградой для замысла злоумышленников не стала.

Местные жители утверждают, что стелу разбили средь бела дня. В дело они попросили вмешаться Национальную полицию — по их мнению, речь идет не только об акте вандализма, но и об акте антисемитизма. Васильковцы выразили желание, чтобы ситуацию прокомментировала председатель города Наталья Баласинович.

Фото: Национальная полиция Киевской области

Жители города надеются, что теперь руководство города обеспечит должный надзор и, как следствие, сохранность памятника. На месте, где он находится, на сегодняшний день отсутствуют камеры видеонаблюдения и муниципальная стража. Более того, вокруг этого места образовалась довольно крупная по размеру помойка.

В полиции Киевской области сообщили, что вандалы сломали исключительно мемориальную табличку. Правоохранители отметили, что преступление совершили 8 октября, однако никто не писал заявление. Сейчас устанавливают лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Начато расследование по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 7 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, который Верховная Рада приняла 22 сентября. Возмещение материального и морального вреда — одно из положений нового закона.

Фокус ранее писал о том, что спустя 80 лет после трагедии в Бабьем яру впервые были опубликован список нацистских солдат, которые расстреливали евреев в 1941 году. Многие эсэсовцы не были осуждены за участие в убийствах украинских евреев и после войны вернулись к обычной жизни.