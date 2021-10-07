Зеленский подписал закон о борьбе с антисемитизмом: что грозит нарушителям

Возмещение материального и морального вреда — одно из положений нового закона

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, который Верховная Рада приняла 22 сентября. Об этом сообщает Офис президента.

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С сегодняшнего дня законодательством будет регулироваться противодействие антисемитизму в Украине. Речь идет о предотвращении его проявлениям и случаям ксенофобии, расизму и дискриминации, а также защите прав человека.

"Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", — говорится на сайте президента.

Отмечается, что поддержка закона Зеленским говорит о последовательной позиции президента и государства по недопущению в Украине "такого позорного явления, как антисемитизм".

Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлениям.

Нарушителям закона теперь грозит гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о возмещении материального и морального вреда, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, что в начале года был опубликован отчет по антисемитизму в Украине за 2020 год, в котором говорится о почти 50 случаях данного проявления на территории страны.