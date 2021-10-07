Зеленський підписав закон про боротьбу з антисемітизмом: що загрожує порушникам

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди — одне з положень нового закону

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання і протидії антисемітизму в Україні, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня. Про це повідомляє Офіс президента.

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Від сьогодні законодавством регулюватиметься протидія антисемітизму в Україні. Йдеться про запобігання його проявів і випадків ксенофобії, расизму і дискримінації, а також захисту прав людини.

"Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві", — йдеться на сайті президента.

Зазначається, що підтримка закону Зеленським говорить про послідовну позицію президента і держави щодо недопущення в Україні "такого ганебного явища як антисемітизм".

Документ, зокрема, дає визначення терміна "антисемітизм" і вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

Порушникам закону тепер загрожує цивільно-правова, адміністративна і кримінальна відповідальність. Йдеться про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Документ вступає в силу з наступного дня після ​​його опублікування.

Нагадаємо, що на початку року був опублікований звіт щодо антисемітизму в Україні за 2020 рік, у якому йдеться про майже 50 випадків його прояви на території країни.