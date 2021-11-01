В Киеве вандалы разрушили скульптуру "Ежик в тумане" (фото)

Правоохранители уже начали расследование инцидента, а в реставрации скульптуры будет участвовать ее создатель Константин Скритуцкий.

В Киеве неизвестные вандалы разрушили скульптуру Ежика из советского мультфильма "Ежик в тумане", что находилась на пересечении улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка. Об этом сообщил в своем Facebook глава Шевченковской районной госадминистрации города Киева Олег Гаряга.

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По его словам, инцидент уже расследуют правоохранительные органы, а скульптуру восстановят в ближайшее время.

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"Мы в ближайшее время вернем на свое место Ежика…Сначала восстановят поврежденные элементы скульптуры, зашпаклюют трещины, подкрасят, заменят деревянное бревно из сосны на дубовое. Теперь он сможет крепче держаться против вандалов", — написал Гаряга.

От также сообщил, что над реставрацией работают сотрудники коммунальной службы столицы, а помагает им автор скульптуры – Константин Скритуцкий.

В заключении чиновник поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые обратили внимание на повреждение скульптуры и сообщили об акте вандализма.

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Что известно о скульптуре Ежика из мультфильма?

Ежик в тумане – герой известного советского мультфильма 1975 года. Он был снят по мотивам сказки Сергея Козлова режиссером Юрием Норштейном и оператором Александром Жуковским. Музыка к 10-минутному мультфильму была написана композитором Михаилом Мееровичем.

Памятник "Ежик в тумане" был создан киевским скульптором Константином Скритуцким, автором Кота-сороконожки, Маленького принца, Алисы в Стране чудес на Пейзажной аллее и других арт-объектов на улицах Киева. Скульптура была установлена при поддержке "Киевской ландшафтной инициативы" — ее очень полюбили местные жители и гости столицы. С Ежиком не просто фотографируются, ему повязывают ленточки, прикрепляют флажки, цветочки, одевают ему очки, шляпы, веночки, прикрепляют яблоки на иголки. А в 2014 году во время Евромайдана Ежику даже вручили автомат.

Ранее сообщалось, что в Василькове под Киевом неизвестные граждане разбили памятник евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны. Снимки, где изображена поврежденная гранитная стела, появились в Сети 10 октября.

В Ботаническом саду Одесского национального университета посетители испортили большое количество уникальных растений. Работники сада жаловались на то, что уровень вандализма "превзошел все опасения".