"Балерина вернулась!" В Киеве восстановили знаменитую скульптуру на Сретенской (фото)

Скульптуру отреставрировали в течение года при поддержке команды реставраторов GurinBrothers, общественной организации "Культурный кот" и куратора проекта Марии Борисенко.

В Киеве на Сретенской улице вернули на прежнее место отреставрированную скульптуру "Балерина", которую вандалы разбили в феврале прошлого года. Об этом сообщил в своем Facebook автор скульптуры Константин Скритуцкий.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

По словам создателя "Балерины", знаменитая скульптура была восстановлена усилиями команды реставраторов GurinBrothers, общественной организации "Культурный кот" и куратора проекта Марии Борисенко.

[ + – ] Любимица киевлян "Балерина", работа скульптора Константина Скритуцкого

"Наша команда верит, что, объединяя усилия, мы можем строить вокруг себя тот мир, в котором нам и нашим детям будет комфортно и приятно жить", — написал Скритуцкий, поблагодарив всех участвовавших в восстановлении "Балерины".

Как сообщают очевидцы, во время установки скульптуры возле метро "Золотые ворота" прохожие восклицали: "Балерина вернулась!"

Интересные факты о "Балерине" на Сретенской

Изначально на этом месте Константин Скритуцкий собирался сделать памятник обыкновенной спичке, но местные жители повесили объявление с просьбой поставить памятник некой заслуженной балерине, которая проживала на улице Сретенской в столице.

"Ей будет очень приятно", — написали горожане.

[ + – ] Фигурка была вырезана из липы, руки сделаны из керамики, волосы — из искусственной нити, а пачка балерины была создана из металлической сетки

Скульптор не остался равнодушным к этой просьбе и через некоторое время создал "Балерину". Фигурка была вырезана из липы, руки сделаны из керамики, волосы — из искусственной нити, а пачка балерины была создана из металлической сетки.

Напомним. что в феврале прошлого года вандалы разбили скульптуру Константина Скритуцкого "Балерина", которая была установлена на улице Сретенской 8/2.

В ноябре 2021 в Киеве разрушили скульптуру Ежика из советского мультфильма "Ежик в тумане". Как сообщил создатель "Ежика" Константин Скритуцкий, скульптуру восстановят в ближайшее время и вернут на прежнее место.