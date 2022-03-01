"Не может быть двух точек зрения". Киевский театр русской драмы сменил название

Теперь учреждение называется Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Творческий коллектив Национального академического театра русской драмы принял решение сменить название театра, сохранив в нем имя Леси Украинки. Об этом говорится в обращении сотрудников, размещенном на официальном сайте театра, и в обращении художественного руководителя театра Михаила Резниковича — "ко всем, кому небезразлична судьба театра".

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Режиссер сообщает, что находится в Киеве, непосредственно в театре, отвечая за него "творчески, организационно и морально". Сотрудники, у кого есть возможность, также в театре. Некоторые выехали эвакуационными поездами, другие в бомбоубежищах, "те, у кого есть силы, принимают непосредственное участие в героической обороне Киева", — сообщает Резникович.

По словам режиссера, не может быть двух разных точек зрения на то, что происходит сегодня в Украине — и не может быть двух взглядов на то, что театру русской драмы необходимо сменить название; это решение, которое "уже давно вызрело в коллективе", отмечает худрук.

Теперь театр, где ставят спектакли по произведениям русской, украинской и мировой драматургии, будет официально называться так: Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

"Я и весь коллектив театра желаем нашей стране победы и надеемся как можно скорее встретить зрителей в стенах театра под мирным небом", — заключает художественный руководитель и генеральный директор театра.

На сайте размещено также обращение сотрудников театра Леси Украинки, которые сегодня остаются в Киеве:

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"В это сложное для страны время каждый сотрудник театра ощущает ответственность за будущее нашей державы. Мы живем и работаем в своей стране, на своей земле, мы, как и все украинцы, будем бороться за нашу землю, свободу и независимость. Мы поддерживаем решение руководителя театра по поводу смены названия театра.

Весь коллектив переживает за ВСУ и всячески помогает одолеть врага. Наши сотрудники вступают в ряды теробороны, перечисляют средства, сдают кровь и волонтерят.

Вместе мы сила. Слава Украине! С верой в мир в нашей стране" — завершает обращение к зрителям коллектив Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

Недавно, как сообщает сайт, репертуар театра дополнился спектаклем о жизни Леси Украинки "Три любви". Однако на данный момент театр закрыт, представления отменены в связи с военным положением.

Напомним, что из музея в Иванкове, который загорелся во время обстрелов, спасли картины легендарной украинской художницы Марии Примаченко.