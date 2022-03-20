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Звезда Африки. Архитектурный "Оскар" получил архитектор из Буркина-Фасо (фото)

Галина Ковальчук
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Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Престижную награду архитектор получил за то, как его проекты объединяют местные сообщества в разных странах Африки

Лауреатом Притцкеровской премии по архитектуре 2022 г. впервые стал африканец — это Дьебеду Франсис Кере, уроженец Буркина-Фасо, проживающий в Берлине.

15 марта жюри американской Притцкеровской премии объявило лауреата 2022 года. Им стал Дьебеду Франсис Кере, уроженец африканской страны Буркина-Фасо. Как отмечает жюри, престижную награду этот архитектор получил не только за проектирование зданий, но и за то, как его проекты объединяют местные сообщества в разных странах Африки, где он работает. Ранее премию получали многие звездные архитекторы из разных стран, в этом году впервые лауреатом Притцкера стал африканец.

Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, лауреат Притцкеровской премии по архитектуре 2022

"Кере поднимает фундаментальные вопросы о том, насколько значима долговечность архитектуры в контексте постоянных технологических изменений, а также использования и повторного использования строительных конструкций. В то же время он развивает современный гуманизм, в котором выражается глубокое уважение к истории, традициям, мастерству, писаным и неписаным правилам зодчества", — заявило жюри премии, обосновывая свой выбор.

Звезда Африки и лауреат Притцкера. Кто такой Дьебеду Кере

Дьебеду Франсис Кере родился в 1965 году в деревне Ганду в Буркина-Фасо, одной из самых бедных стран на западе экваториального пояса Африки. В 2014-м и 2022-м гг в Буркина-Фасо случились военные перевороты, в стране гуманитарный кризис с 1,7 млн переселенцев и 3,5 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кере родился в деревне, где не было школы, поэтому отец отправил его в город для обучения. В 1985 г. Кере переехал в Германию, где днем учился на плотника, а ночью проходил курс средней школы. После чего он получил высшее архитектурное образование в Техническом университете Берлина и открыл свою практику.

"Подтолкнуть людей к мечтам". Архитектура Дьебеду Кере

Живя в Европе, Дьебеду Франсис Кере активно строит на своей родине и в других африканских странах. Одним из самых известных его проектов является начальная школа в его родной деревне. Для ее постройки он использовал локальные материалы и привлекал местных жителей, таким образом способствуя сплочению местного сообщества. Вызов для архитектуры африканских странах — жара, поэтому с своих проектах Кере использует такие приемы, как двойная крыша, закрытые башни и комнаты с особым расположением проемов вместо обычных дверей и окон для вентиляции, а также приемы для опосредованного, а не прямого освещения помещений.

Свое кредо Дьебеду Франсис Кере формулирует так: "Я надеюсь изменить парадигму, подтолкнуть людей к мечтам и преодолению рисков. Не надо тратить ресурсы впустую, только потому что ты богат и можешь себе это позволить. Но не надо отказываться от мечты создавать качественные вещи, даже если ты бедный человек. Каждый заслуживает качества, роскоши и комфорта. Это универсальные желания, поскольку всех нас беспокоят проблемы климата, демократии и дефицита".

Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия
Дьебеду Франсис Кере, архитектор, притцкеровская премия

Знаковые проекты Дьебеду Франсиса Кере

  1. Начальная школа в Гандо, Буркина-Фасо, 2001 г.
  2. Туристические здания Национального парка в Бамако, Мали, 2010 г.
  3. Средняя школа Lycée Schorge, Кудугу, Буркина-Фасо, 2016 г.
  4. Временный павильон Serpentine, Лондон, Великобритания, 2017 г.
  5. Школа Benga Riverside в г. Моатиз, Мозамбик, 2018 г.
  6. Жилой комплекс для врачей при поликлинике в Лео, Буркина-Фасо, 2018 г.
  7. Временная инсталляция Sarbalé Ke на музыкальном фестивале Coachella, Калифорния, США, 2019 г.
  8. Павильон Xylem при арт-центре Tippet Rise, Монтана, США, 2019 г.
  9. Институт технологий Буркина, Кудугу, Буркина-Фасо, 2020 г.
  10. Кампус Startup Lions, Туркана, Кения, 2021 г.

Архитектурный "Оскар". О премии, которой наградили Кере

Международная Притцкеровская премия была основана в 1979 г. супругами Синди и Джеем Притцкерами, основателями и владельцами отельной корпорации Hyatt. Премия выдается ежегодно архитектору, работы которого демонстрируют талант и визионерские качества, а также делают гуманистический вклад через архитектуру.

Лауреатам вручают бронзовую медаль и $100 тыс. денежной премии.

В разные годы лауреатами Притцкеровской премии становились такие известные архитекторы, как француз Жан Нувель, японцы Шигеру Бан и Тойо Ито, британка Заха Хадид, итальянец Ренцо Пьяно, американец Френк Гери.

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