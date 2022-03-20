Звезда Африки. Архитектурный "Оскар" получил архитектор из Буркина-Фасо (фото)

Лауреатом Притцкеровской премии по архитектуре 2022 г. впервые стал африканец — это Дьебеду Франсис Кере, уроженец Буркина-Фасо, проживающий в Берлине.

15 марта жюри американской Притцкеровской премии объявило лауреата 2022 года. Им стал Дьебеду Франсис Кере, уроженец африканской страны Буркина-Фасо. Как отмечает жюри, престижную награду этот архитектор получил не только за проектирование зданий, но и за то, как его проекты объединяют местные сообщества в разных странах Африки, где он работает. Ранее премию получали многие звездные архитекторы из разных стран, в этом году впервые лауреатом Притцкера стал африканец.

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[ + – ] Дьебеду Франсис Кере, лауреат Притцкеровской премии по архитектуре 2022

"Кере поднимает фундаментальные вопросы о том, насколько значима долговечность архитектуры в контексте постоянных технологических изменений, а также использования и повторного использования строительных конструкций. В то же время он развивает современный гуманизм, в котором выражается глубокое уважение к истории, традициям, мастерству, писаным и неписаным правилам зодчества", — заявило жюри премии, обосновывая свой выбор.

Звезда Африки и лауреат Притцкера. Кто такой Дьебеду Кере

Дьебеду Франсис Кере родился в 1965 году в деревне Ганду в Буркина-Фасо, одной из самых бедных стран на западе экваториального пояса Африки. В 2014-м и 2022-м гг в Буркина-Фасо случились военные перевороты, в стране гуманитарный кризис с 1,7 млн переселенцев и 3,5 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кере родился в деревне, где не было школы, поэтому отец отправил его в город для обучения. В 1985 г. Кере переехал в Германию, где днем учился на плотника, а ночью проходил курс средней школы. После чего он получил высшее архитектурное образование в Техническом университете Берлина и открыл свою практику.

"Подтолкнуть людей к мечтам". Архитектура Дьебеду Кере

Живя в Европе, Дьебеду Франсис Кере активно строит на своей родине и в других африканских странах. Одним из самых известных его проектов является начальная школа в его родной деревне. Для ее постройки он использовал локальные материалы и привлекал местных жителей, таким образом способствуя сплочению местного сообщества. Вызов для архитектуры африканских странах — жара, поэтому с своих проектах Кере использует такие приемы, как двойная крыша, закрытые башни и комнаты с особым расположением проемов вместо обычных дверей и окон для вентиляции, а также приемы для опосредованного, а не прямого освещения помещений.

Свое кредо Дьебеду Франсис Кере формулирует так: "Я надеюсь изменить парадигму, подтолкнуть людей к мечтам и преодолению рисков. Не надо тратить ресурсы впустую, только потому что ты богат и можешь себе это позволить. Но не надо отказываться от мечты создавать качественные вещи, даже если ты бедный человек. Каждый заслуживает качества, роскоши и комфорта. Это универсальные желания, поскольку всех нас беспокоят проблемы климата, демократии и дефицита".

[ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере [ + – ] Формы и пространства Дьебеду Франсиса Кере

Знаковые проекты Дьебеду Франсиса Кере

Начальная школа в Гандо, Буркина-Фасо, 2001 г. Туристические здания Национального парка в Бамако, Мали, 2010 г. Средняя школа Lycée Schorge, Кудугу, Буркина-Фасо, 2016 г. Временный павильон Serpentine, Лондон, Великобритания, 2017 г. Школа Benga Riverside в г. Моатиз, Мозамбик, 2018 г. Жилой комплекс для врачей при поликлинике в Лео, Буркина-Фасо, 2018 г. Временная инсталляция Sarbalé Ke на музыкальном фестивале Coachella, Калифорния, США, 2019 г. Павильон Xylem при арт-центре Tippet Rise, Монтана, США, 2019 г. Институт технологий Буркина, Кудугу, Буркина-Фасо, 2020 г. Кампус Startup Lions, Туркана, Кения, 2021 г.

Архитектурный "Оскар". О премии, которой наградили Кере

Международная Притцкеровская премия была основана в 1979 г. супругами Синди и Джеем Притцкерами, основателями и владельцами отельной корпорации Hyatt. Премия выдается ежегодно архитектору, работы которого демонстрируют талант и визионерские качества, а также делают гуманистический вклад через архитектуру.

Лауреатам вручают бронзовую медаль и $100 тыс. денежной премии.

В разные годы лауреатами Притцкеровской премии становились такие известные архитекторы, как француз Жан Нувель, японцы Шигеру Бан и Тойо Ито, британка Заха Хадид, итальянец Ренцо Пьяно, американец Френк Гери.

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