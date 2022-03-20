Зірка Африки. Архітектурний "Оскар" отримав архітектор із Буркіна-Фасо (фото)

Лауреатом Прітцкерівської премії з архітектури 2022 р. вперше став африканець — це Дьєбеду Франсіс Кере, уродженець Буркіна-Фасо, який проживає в Берліні.

15 березня журі американської Прітцкерівської премії оголосило лауреата 2022 року. Ним став Дьєбеду Франсіс Кере, уродженець африканської країни Буркіна-Фасо. Як зазначає журі, престижну нагороду цей архітектор отримав не лише за проєктування будівель, а й за те, як його проєкти об'єднують місцеві спільноти у різних країнах Африки, де він працює. Раніше премію отримували багато зіркових архітекторів з різних країн, цього року вперше лауреатом Прітцкера став африканець.

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[ + – ] Дьєбеду Франсіс Кере, лауреат Прітцкерівської премії з архітектури 2022

Кере порушує фундаментальні питання про те, наскільки значуща довговічність архітектури в контексті постійних технологічних змін, а також використання та повторного використання будівельних конструкцій. Водночас він розвиває сучасний гуманізм, в якому виражена глибока повага до історії, традицій, майстерності, писаних та неписаних правил зодчества", — заявило журі премії, обґрунтовуючи свій вибір.

Зірка Африки та лауреат Прітцкера. Хто такий Дьєбеду Кере

Дьєбеду Франсіс Кере народився у 1965 році в селі Ганду в Буркіна-Фасо, одній з найбідніших країн на заході екваторіального поясу Африки. У 2014-му та 2022-му рр. у Буркіна-Фасо відбулися військові перевороти, у країні гуманітарна криза з 1,7 млн переселенців та 3,5 млн осіб, які потребують гуманітарної допомоги, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Кере народився у селі, де не було школи, тому батько відправив його до міста для навчання. У 1985 р. Кере переїхав до Німеччини, де вдень навчався на теслю, а вночі проходив курс середньої школи. Після чого він здобув вищу архітектурну освіту в Технічному університеті Берліна та відкрив свою практику.

"Підштовхнути людей до мрій". Архітектура Дьєбеду Кере

Живучи у Європі, Дьєбеду Франсіс Кере активно будує на батьківщині та інших африканських країнах. Одним із найвідоміших його проєктів є початкова школа у його рідному селі. Для її будівництва він використовував локальні матеріали та залучав місцевих жителів, таким чином сприяючи згуртуванню місцевої спільноти. Виклик для архітектури в африканських країнах — спека, тому у своїх проєктах Кере використовує такі прийоми, як подвійний дах, закриті вежі та кімнати з особливим розташуванням отворів замість звичайних дверей та вікон для вентиляції, а також прийоми для опосередкованого, а не прямого освітлення приміщень.

Своє кредо Дьєбеду Франсіс Кере формулює так: "Я сподіваюся змінити парадигму, підштовхнути людей до мрій і подолання ризиків. Не треба витрачати ресурси даремно, тільки тому, що ти багатий і можеш собі це дозволити. Але не треба відмовлятися від мрії створювати якісні речі, навіть якщо ти бідна людина. Кожен заслуговує на якість, розкіш і комфорт. Це універсальні бажання, оскільки всіх нас турбують проблеми клімату, демократії та дефіциту".

[ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьебеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере [ + – ] Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере

Знакові проєкти Дьєбеду Франсіса Кере

Початкова школа у Гандо, Буркіна-Фасо, 2001 р. Туристичні будівлі Національного парку в Бамако, Малі, 2010 року Середня школа Lycée Schorge, Кудугу, Буркіна-Фасо, 2016 Тимчасовий павільйон Serpentine, Лондон, Великобританія, 2017 року. Школа Benga Riverside у м. Моатиз, Мозамбік, 2018 Житловий комплекс для лікарів при поліклініці у Лео, Буркіна-Фасо, 2018 р. Тимчасова інсталяція Sarbalé Ke на музичному фестивалі Coachella, Каліфорнія, США, 2019 Павільйон Xylem у арт-центрі Tippet Rise, Монтана, США, 2019 р. Інститут технологій Буркіна, Кудугу, Буркіна-Фасо, 2020 Кампус Startup Lions, Туркана, Кенія, 2021

Архітектурний "Оскар". Про премію, якою нагородили Кере

Міжнародна Прітцкерівська премія заснували у 1979 р. подружжя Сінді та Джей Прітцкери, засновники та власники готельної корпорації Hyatt. Премія видається щорічно архітектору, роботи якого демонструють талант та візіонерські якості, а також роблять гуманістичний внесок через архітектуру.

Лауреатам вручають бронзову медаль та $100 тис. грошової премії.

У різні роки лауреатами Прітцкерівської премії ставали такі відомі архітектори, як француз Жан Нувель, японці Шігер Бан і Тойо Іто, британка Заха Хадід, італієць Ренцо П'яно, американець Френк Гері.

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