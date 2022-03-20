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Зірка Африки. Архітектурний "Оскар" отримав архітектор із Буркіна-Фасо (фото)

Галина Ковальчук
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Дьєбеду Франсіс Кере, архітектор, прітцкерівська премія
Престижну нагороду архітектор отримав за те, як його проєкти об'єднують місцеві спільноти у різних країнах Африки.

Лауреатом Прітцкерівської премії з архітектури 2022 р. вперше став африканець — це Дьєбеду Франсіс Кере, уродженець Буркіна-Фасо, який проживає в Берліні.

15 березня журі американської Прітцкерівської премії оголосило лауреата 2022 року. Ним став Дьєбеду Франсіс Кере, уродженець африканської країни Буркіна-Фасо. Як зазначає журі, престижну нагороду цей архітектор отримав не лише за проєктування будівель, а й за те, як його проєкти об'єднують місцеві спільноти у різних країнах Африки, де він працює. Раніше премію отримували багато зіркових архітекторів з різних країн, цього року вперше лауреатом Прітцкера став африканець.

Дьєбеду Франсіс Кере, архітектор, прітцкерівська премія
Дьєбеду Франсіс Кере, лауреат Прітцкерівської премії з архітектури 2022

Кере порушує фундаментальні питання про те, наскільки значуща довговічність архітектури в контексті постійних технологічних змін, а також використання та повторного використання будівельних конструкцій. Водночас він розвиває сучасний гуманізм, в якому виражена глибока повага до історії, традицій, майстерності, писаних та неписаних правил зодчества", — заявило журі премії, обґрунтовуючи свій вибір.

Зірка Африки та лауреат Прітцкера. Хто такий Дьєбеду Кере

Дьєбеду Франсіс Кере народився у 1965 році в селі Ганду в Буркіна-Фасо, одній з найбідніших країн на заході екваторіального поясу Африки. У 2014-му та 2022-му рр. у Буркіна-Фасо відбулися військові перевороти, у країні гуманітарна криза з 1,7 млн переселенців та 3,5 млн осіб, які потребують гуманітарної допомоги, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Кере народився у селі, де не було школи, тому батько відправив його до міста для навчання. У 1985 р. Кере переїхав до Німеччини, де вдень навчався на теслю, а вночі проходив курс середньої школи. Після чого він здобув вищу архітектурну освіту в Технічному університеті Берліна та відкрив свою практику.

"Підштовхнути людей до мрій". Архітектура Дьєбеду Кере

Живучи у Європі, Дьєбеду Франсіс Кере активно будує на батьківщині та інших африканських країнах. Одним із найвідоміших його проєктів є початкова школа у його рідному селі. Для її будівництва він використовував локальні матеріали та залучав місцевих жителів, таким чином сприяючи згуртуванню місцевої спільноти. Виклик для архітектури в африканських країнах — спека, тому у своїх проєктах Кере використовує такі прийоми, як подвійний дах, закриті вежі та кімнати з особливим розташуванням отворів замість звичайних дверей та вікон для вентиляції, а також прийоми для опосередкованого, а не прямого освітлення приміщень.

Своє кредо Дьєбеду Франсіс Кере формулює так: "Я сподіваюся змінити парадигму, підштовхнути людей до мрій і подолання ризиків. Не треба витрачати ресурси даремно, тільки тому, що ти багатий і можеш собі це дозволити. Але не треба відмовлятися від мрії створювати якісні речі, навіть якщо ти бідна людина. Кожен заслуговує на якість, розкіш і комфорт. Це універсальні бажання, оскільки всіх нас турбують проблеми клімату, демократії та дефіциту".

Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьебеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьебеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьебеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере
Форми та простори Дьєбеду Франсіса Кере

Знакові проєкти Дьєбеду Франсіса Кере

  1. Початкова школа у Гандо, Буркіна-Фасо, 2001 р.
  2. Туристичні будівлі Національного парку в Бамако, Малі, 2010 року
  3. Середня школа Lycée Schorge, Кудугу, Буркіна-Фасо, 2016
  4. Тимчасовий павільйон Serpentine, Лондон, Великобританія, 2017 року.
  5. Школа Benga Riverside у м. Моатиз, Мозамбік, 2018
  6. Житловий комплекс для лікарів при поліклініці у Лео, Буркіна-Фасо, 2018 р.
  7. Тимчасова інсталяція Sarbalé Ke на музичному фестивалі Coachella, Каліфорнія, США, 2019
  8. Павільйон Xylem у арт-центрі Tippet Rise, Монтана, США, 2019 р.
  9. Інститут технологій Буркіна, Кудугу, Буркіна-Фасо, 2020
  10. Кампус Startup Lions, Туркана, Кенія, 2021

Архітектурний "Оскар". Про премію, якою нагородили Кере

Міжнародна Прітцкерівська премія заснували у 1979 р. подружжя Сінді та Джей Прітцкери, засновники та власники готельної корпорації Hyatt. Премія видається щорічно архітектору, роботи якого демонструють талант та візіонерські якості, а також роблять гуманістичний внесок через архітектуру.

Лауреатам вручають бронзову медаль та $100 тис. грошової премії.

У різні роки лауреатами Прітцкерівської премії ставали такі відомі архітектори, як француз Жан Нувель, японці Шігер Бан і Тойо Іто, британка Заха Хадід, італієць Ренцо П'яно, американець Френк Гері.

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