"Мы чувствуем единство": Ханс Циммер выступил с эвакуированными из Украины музыкантами

В группу известного композитора входит десятка украинских музыкантов, которым помогли выбраться из Одессы. Во время выступления команда исполнила композицию из фильма "Чудо-женщина 1984".

Известный композитор Ханс Циммер, написавший музыку к таким фильмам, как "Пираты Карибского моря" и "Король Лев", гастролирует по Европе со спектаклем, посвященным героям войны в Украине. В состав ансамбля входят 10 музыкантов из украинского города Одессы, сообщает DW.

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Композитор Ханс Циммер ("Начало", "Король-лев", "Интерстеллар", "Дюна") выступил в Кельне вместе 10 представителями Одесского оперного театра, которым команда композитора помогла выехать из Украины.

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Во время выступления команда Ханса Циммера исполнила композицию из фильма "Чудо-женщина 1984", которую посвятила всем украинским женщинам. Иногда на экране демонстрировали украинский прапор и фото жителей, которые пошли служить в ВСУ.

"Мы чувствуем единство с присоединившимися к нам музыкантами. Мы часть одной большой европейской страны. Я думаю, что музыка в любое время – важная часть нашей жизни, потому что она заставляет отвлечься от того, что сейчас происходит", – рассказывает альтистка Вера Иваниденко.

Ранее Фокус сообщал, что группа ДДТ записала новую песню против войны в Украине.

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