"Ми відчуваємо єдність": Ганс Циммер виступив з евакуйованими з України музикантами

До групи відомого композитора входить десятка українських музикантів, яким допомогли вибратися з Одеси. Під час виступу команда виконала композицію з фільму "Диво-жінка 1984".

Відомий композитор Ганс Циммер, який написав музику до таких фільмів, як "Пірати Карибського моря" та "Король Лев", гастролює Європою зі спектаклем, присвяченим героям війни в Україні. До складу ансамблю входять 10 музикантів з українського міста Одеси, повідомляє DW.

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Композитор Ганс Циммер ("Початок", "Король-лев", "Інтерстеллар", "Дюна") виступив у Кельні разом з 10 представниками Одеського оперного театру, яким команда композитора допомогла виїхати з України.

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Під час виступу команда Ганса Циммера виконала композицію з фільму "Диво-жінка 1984", яку присвятила всім українським жінкам. Іноді на екрані демонстрували український прапор та фото мешканців, які пішли служити в ЗСУ.

"Ми відчуваємо єдність з музикантами, котрі приєдналися до нас. Ми частина однієї великої європейської країни. Я думаю, що музика в будь-який час – важлива частина нашого життя, тому що вона змушує відволіктися від того, що зараз відбувається", – розповідає альтистка Віра Іваніденко.

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