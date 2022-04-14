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"Театр — это наш окоп". В Киеве в единственном театре возобновились спектакли

Константин Рылев
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Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Спектакли идут в субботу и воскресенье. Начало в 16:00 – с учетом комендантского часа.

В Театре им. Леси Украинки в Киеве снова идут представления. Это единственный театр столицы, который отвечает мерам безопасности в военное время.

9 апреля в Киеве в Театре им. Леси Украинки состоялся первый с начала войны спектакль "Три любви" – о трех историях любви великой украинской поэтессы. В финале постановки проникновенно читались строки, дающие рецепт выживания и сегодня: "Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні".

В зале – аншлаг. Трижды актеров вызывали на бис. Плакали и артисты и зрители: соскучились друг по другу.

"В случае тревоги открывается два выхода"

О том, как и почему возобновил работу театральный коллектив, Фокусу рассказал Кирилл Кашликов, и.о. гендиректора-худрука Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

"Это была инициатива Министерства культуры: были зум-конференции с Александром Ткаченко и руководителями театров. К концу марта прозвучало предложение о возобновлении работы культурных учреждений: театров, музеев, выставок. Нужно было оживлять культурную жизнь. Театры во Львове и в Ивано-Франковске понемногу первыми начали работу. А что касается столицы, то, объективно, только наш театр мог обеспечить требуемые меры безопасности: минута пешего хода до метро "Театральная", — поясняет и.о. худрука.

Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы

Играют только на Новой сцене (130 человек) и только в субботу и воскресенье. Начало спектаклей в 16:00 – с учетом комендантского часа.

"Все было скрупулезно просчитано: были проведены учения, — продолжает рассказ Кирилл Кашликов. — В театре два выхода, и мы записали обращение к зрителям и артистам, предупредили, что в случае сигнала тревоги – оба выхода открываются. У каждого зрителя есть отпечатанный листок со схемой эвакуации: куда идти в случае бомбардировки. Все службы готовы".

Для детей приготовили сказку

На первом за время войны представлении в Театре Леси Украинки был аншлаг, билеты раскупили за два дня. Но это, говорят в театре, технические детали. А идеологические, эмоциональные… "Театр — это наш окоп, — говорит Кирилл Кашликов. — Это что мы умеем делать. Часть денег перечисляем на нужды фронта. А потребность в спектаклях вызрела: слезы у зрителей, слезы у актеров. Был эмоциональный взрыв, выхлоп".

Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
"Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні"

Спектакль "Три любви" о Лесе Украинке в театре готовили к 150-летнему юбилею поэтессы, он прошел всего 14 раз, поэтому все еще считается премьерным. В ближайшее время – в субботу и воскресенье — зрителям покажут "Варшавскую мелодию".

"Министр просил нас что-то сделать для детей — и мы подготовили сказку", — делится планами и.о. худрука.

А в конце апреля Театр им. Леси Украинки начинает репетировать новый спектакль "Коли заспіває півень" — премьера которого будет сразу после войны.

"Украинский Киев жив и жить будет"

Впечатлениями от первого за полтора месяца войны спектакля активно делятся зрители. Вот, например, пост киевлянина Алексея Давиденко:

"Аншлаг. Минута молчания в начале. Час безупречной актерской игры. Овации и слезы на глазах как актеров, так и зрителей. В мирное время я был на десятках спектаклей, но то, что я чувствовал сегодня — не испытывал еще никогда в жизни. …Мы здесь. Потому что россияне целятся не только в наших людей, но и в нашу культуру, нашу историю и в нашу идентичность. Мы здесь. Чтобы показать всем, что украинский Киев жив и жить будет".

Театр Леси Украинки, премьера, киевский театр, театр русской драмы
"Мы здесь. Всем коллективом, который с начала войны работал в Киеве"
Важно
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