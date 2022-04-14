"Театр — это наш окоп". В Киеве в единственном театре возобновились спектакли

В Театре им. Леси Украинки в Киеве снова идут представления. Это единственный театр столицы, который отвечает мерам безопасности в военное время.

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9 апреля в Киеве в Театре им. Леси Украинки состоялся первый с начала войны спектакль "Три любви" – о трех историях любви великой украинской поэтессы. В финале постановки проникновенно читались строки, дающие рецепт выживания и сегодня: "Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні".

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В зале – аншлаг. Трижды актеров вызывали на бис. Плакали и артисты и зрители: соскучились друг по другу.

"В случае тревоги открывается два выхода"

О том, как и почему возобновил работу театральный коллектив, Фокусу рассказал Кирилл Кашликов, и.о. гендиректора-худрука Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

"Это была инициатива Министерства культуры: были зум-конференции с Александром Ткаченко и руководителями театров. К концу марта прозвучало предложение о возобновлении работы культурных учреждений: театров, музеев, выставок. Нужно было оживлять культурную жизнь. Театры во Львове и в Ивано-Франковске понемногу первыми начали работу. А что касается столицы, то, объективно, только наш театр мог обеспечить требуемые меры безопасности: минута пешего хода до метро "Театральная", — поясняет и.о. худрука.

[ + – ] Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны [ + – ] Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны [ + – ] Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны [ + – ] Театр Леси Украинки: первый спектакль за время войны

Играют только на Новой сцене (130 человек) и только в субботу и воскресенье. Начало спектаклей в 16:00 – с учетом комендантского часа.

"Все было скрупулезно просчитано: были проведены учения, — продолжает рассказ Кирилл Кашликов. — В театре два выхода, и мы записали обращение к зрителям и артистам, предупредили, что в случае сигнала тревоги – оба выхода открываются. У каждого зрителя есть отпечатанный листок со схемой эвакуации: куда идти в случае бомбардировки. Все службы готовы".

Для детей приготовили сказку

На первом за время войны представлении в Театре Леси Украинки был аншлаг, билеты раскупили за два дня. Но это, говорят в театре, технические детали. А идеологические, эмоциональные… "Театр — это наш окоп, — говорит Кирилл Кашликов. — Это что мы умеем делать. Часть денег перечисляем на нужды фронта. А потребность в спектаклях вызрела: слезы у зрителей, слезы у актеров. Был эмоциональный взрыв, выхлоп".

[ + – ] "Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні"

Спектакль "Три любви" о Лесе Украинке в театре готовили к 150-летнему юбилею поэтессы, он прошел всего 14 раз, поэтому все еще считается премьерным. В ближайшее время – в субботу и воскресенье — зрителям покажут "Варшавскую мелодию".

"Министр просил нас что-то сделать для детей — и мы подготовили сказку", — делится планами и.о. худрука.

А в конце апреля Театр им. Леси Украинки начинает репетировать новый спектакль "Коли заспіває півень" — премьера которого будет сразу после войны.

"Украинский Киев жив и жить будет"

Впечатлениями от первого за полтора месяца войны спектакля активно делятся зрители. Вот, например, пост киевлянина Алексея Давиденко:

"Аншлаг. Минута молчания в начале. Час безупречной актерской игры. Овации и слезы на глазах как актеров, так и зрителей. В мирное время я был на десятках спектаклей, но то, что я чувствовал сегодня — не испытывал еще никогда в жизни. …Мы здесь. Потому что россияне целятся не только в наших людей, но и в нашу культуру, нашу историю и в нашу идентичность. Мы здесь. Чтобы показать всем, что украинский Киев жив и жить будет".

[ + – ] "Мы здесь. Всем коллективом, который с начала войны работал в Киеве"

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