Доктор Стрэндж, Бэтмен, Довбуш, Дамблдор: первые блокбастеры в кинотеатрах с начала войны

В мае стартуют первые премьеры блокбастеров в украинских кинотеатрах: фильмы, чей выход на экраны сорвала война, и совершенно новые картины.

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"Бэтмен" / The Batman

США, 2022, супергеройский нуар

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Тема: борьба с преступностью и со своими комплексами

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 6.4/10

Премьера в Украине: 5 мая (в мире была 10 марта)

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано

В Готэме зашкаливающая преступность, стали даже уничтожать элиту города. Маньяк по прозвищу Загадочник убил мэра. Как классические психопаты, он на месте преступления оставляет подсказки для следователей. В данном случае Загадочник оставил личное письмо Бэтмену – это вызов. Тот берется разгадать кровавый "ребус".

Атмосфера фильма нуарная: кругом мрак бандитизма и коррупции, а главный герой – рыцарь без страха и упрека, как частный сыщик Филип Марлоу, созданный пером писателя Раймонда Чандлера (1888-1959) – основателя "крутого" детектива.

Отмечают неспешный ритм картины, точно передающий атмосферу нуара, где, несмотря на мрачность города, все же присутствует порочная, опасная красота, как в строчке советской рок-звезды Цоя: "Город стреляет в ночь дробью огней, но сильней".

Загадочник в маске – некая версия Джокера. Он проявляет недюжинную изобретательность по части преступлений и посланий-наводок для Бэтмена.

Роберт Паттинсон создает образ главного героя стильным, психически неуравновешенным и несколько самоедским. По канонам скорее детективного жанра, чем супергеройского. Бэтмен составил неплохую пару с саркастичной, сильной и самовлюбленной Женщиной-Кошкой в исполнении Зои Кравиц.

Напряжение и интриги в картине идут по возрастающей, принимая в финале апокалиптические масштабы. Прямой смысл – смотреть на большом экране.

[ + – ] Трейлер фильма "Бэтмен" 2022

"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

США, 2022, фантастика, экшн

Тема: битва со злом в параллельных реальностях

Премьера: 5 мая

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9,6/10

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс

Новые приключения доктора Стрэнджа от Marvel Studios открывают мультивселенную и расширяют ее границы – буквально на грани возможностей воображения. Зритель погрузится в неизведанные миры вместе с бывшим хирургом, а ныне могущественным магом, которого не без обаяния играет Бенедикт Камбербэтч. В этой его роли чувствуется некий интеллектуальный флер, идущий от исполнения британцем легендарного сыщика Шерлока Холмса.

С помощью уже знакомых и новых мистических союзников Доктор путешествует по удивительным и опасным альтернативным реальностям, чтобы противостоять врагу – Алой Ведьме. Рыжую бестию в грозном красно-черном костюме (гордость дизайнера Энди Парка!) сочно изображает Элизабет Олсен.

Не без иронии в трейлере Ведьма замечает Доктору: "Ты тоже нарушаешь все правила, но почему-то тебя за это превозносят, а меня проклинают".

Наверное, потому, что она стремится устроить везде коллапс, а Стрэндж пытается его минимизировать. После того, как увидишь на экране роскошное разнообразие миров во вселенной, жалко это все утратить вот так – просто из-за дурного характера одной стервозной ведьмы. Миров не напасешься!

[ + – ] Трейлер к картине "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"

"Поджигательница" / Firestarter

США, 2022, драма, мистика, триллер

Тема: месть за унижение

Премьера: 12 мая

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9/10

В ролях: Райан Кира Армстронг, Зак Эфрон, Глория Рубен

Очередная экранизация первого романа короля ужасов Стивена Кинга "Кэрри" (1974). Мастер приложил руку и к этой ленте: он значится одним из двух сценаристов.

По сюжету девочка-подросток Чарли наделена мощной паранормальной силой – она может поджигать предметы и людей силой эмоций и мыслей. Так что этого ребенка лучше не злить. Чем деврчка становится старше, тем сложнее ей контролировать "огнеопасную" способность.

Про девочку-феномен узнает спецслужба и начинается охота на Чарли. Однако всесильные агенты не знают, с кем связались. В трейлере девочка произносит многообещающую фразу: "Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, но огонь – это круто". Короче, гори оно все огнем!

Судя по трейлеру, автор решил отойти от канонического сюжета "Кэрри", где затравленную школьницу одноклассники довели до того, что она спалила вместе со своим учебным заведением полгорода. Роман был трижды экранизирован – в 1976-м, в 2002-м и в 2013 году. Первая экранизация сделала Кинга состоятельным человеком и позволила ему бросить профессию учителя.

На этот раз писатель выстроил историю некой супергероини, которую впутали в шпионские игры, вроде "Людей X". Это сделало картину менее интеллектуальной, но гораздо более развлекательной и зрелищной.

[ + – ] Трейлер к фильму "Поджигательница"

"Фантастические твари: тайны Дамблдора" / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

США, Великобритания, 2022, приключения, фэнтези

Тема: битва магического добра с волшебным злом

Премьера в мире 14 апреля, в Украине – 5 мая.

Рейтинг по kino-teatr.ua: 6.4/10

В ролях: Джуд Лоу, Эзра Миллер, Мадс Миккельсен, Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон

Как всегда писательница Джоан Роулинг, мастерски разыгрывает один и тот же сюжет: некий темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть как над волшебным миром, так и над миром людей. Геллерт рвется к власти, участвуя в выборах Председателя Магического Общества. Разумеется, используя весь арсенал грязных политических игр.

Ему противостоит светлый маг Альбус Дамблдор и команда друзей магозоолога Ньюта Саламандера.

Профессор Дамблдор вроде бы действует спонтанно, но, как мы понимаем, у волшебника в кармане всегда припрятана пара козырей, которыми он неожиданно заходит – причем неожиданно не только для врагов, но и для своих сторонников.

Приятно радует глаз наличие в картине всяческих фантастических животных – лукотруса, нюхлера, феникса, соплохвоста, сналлигастера. Весь этот экзотический зверинец имени Джоан Роулинг не может оставить равнодушным ни детей, ни взрослых.

И в качестве бонуса – прекрасный образ милого обывателя-пекаря Якоба Ковальски, который обалдевает вместе со зрителями от матерого волшебства, которое творится вокруг.

"Довбуш"

Украина, 2022, исторический экшн

Тема: герой-освободитель и предательство

Премьера: 12 мая

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9/10

В ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий

Режиссер Олесь Санин снял в 2012 году первый украинский блокбастер на историческую тему "Поводырь". Сейчас он воплощает историю легендарного карпатского повстанца Олексы Довбуша.

Карпаты начала XVIII столетия. Жестокость шляхты вынуждает гуцулов уходить в горы – они становятся повстанцами. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона. Характеры у них разные: Иван стремится к богатству, Олекса – к восстановлению справедливости. Между братьями растет вражда.

Олекса возглавляет массовое восстание. Шляхта расставляет для Довбуша ловушки, но он умело их обходит – так родилась легенда о "карпатском рыцаре".

"Что снимать фильм о звездных войнах, что об истории Украины начала XVIII века — то же самое. Не существует ни того, ни другого. И нужно создать не просто атмосферу одного кадра, чтобы в это поверил зритель, нужно создать целую цивилизацию", – замечает режиссер. Однако, судя по трейлеру, действо скорее ближе к "Пиратам Карибского моря": пушки, сражения, солдаты в париках, боевитые благородные разбойники, кузница и разнообразное оружие, красавица-любовница, но только вместо морских волн – "волны" карпатских гор.

Заявка на успех серьезная, и зрелищность на уровне: бюджет ленты составил рекордные для Украины 90 млн гривен. Но сойдутся ли все сценарные ниточки-узелочки, можно узнать только в кинотеатре.

[ + – ] Трейлер украинского исторического фильма "Довбуш"

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