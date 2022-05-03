"Украина победит". Из ТОП-10 украинского YouTube исчезли все одиозные артисты из РФ

Их украинского хит-парада YouTube на апрель пропал Моргештерн, Клава Кока и другие, раньше популярные здесь российские артисты. Кроме одной альтернативной рок-группы с антироссийским хитом

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ТОП-10 украинского YouTube – девять позиций за украинскими артистами: Александр Пономарев, Верка Сердючка, alyona alyona и Jerry Heil. Пропали все обычно мелькавшие в наших хит-парадах российские певцы, но появилась ветеранская рок-группы "Ногу свело" с сатирическим хитом "Поколение Z" ("Русские, мы все просрали").

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самым популярным клипом в апреле в украинском YouTube стал клип на композицию Александра Пономарева "Україна переможе", которую он исполнил с другими украинскими звездами. За две недели она набрала 6,2 миллиона просмотров. Кроме этого из ТОП-10 исчезли Моргенштерн, "Ленинград", Клава Кова и прочие российские артисты, которые раньше всегда были лидерами украинского хит-парада.

ТОП-10 украинского YouTube на 3 мая выглядит так.

[ + – ] ТОП-10 украинского YouTube за апрель

Україна переможе! – Ткач, Тополя, Пономарев, Хома, Черный #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) – Jerry Heil Ой у лузі червона калина – MOGILEVSKA Місто Марії – Океан Ельзи Рідні мої – alyona alyona feat. Jerry Heil Додому – KALUSH Поколение z – Ногу свело! ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?) – PROBASS ∆ HARDI ДІТИ Фрістайла – Чорнобаївка Розстріляна весна (Буча) – Ирина Федишин

Напомним, что еще в декабре 2021 года Фокус отметил, что в топ-10 "Google Украина" – было уже половина украинских артистов. В то время, как в 2020-м в таком рейтинге был только один украинский исполнитель — Monatik, спевший в дуэте с Верой Брежневой хит "Вечериночка".