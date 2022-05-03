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"Украина победит". Из ТОП-10 украинского YouTube исчезли все одиозные артисты из РФ

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Моргенштерн, российский рэп
Алишер Моргенштерн

Их украинского хит-парада YouTube на апрель пропал Моргештерн, Клава Кока и другие, раньше популярные здесь российские артисты. Кроме одной альтернативной рок-группы с антироссийским хитом

В ТОП-10 украинского YouTube – девять позиций за украинскими артистами: Александр Пономарев, Верка Сердючка, alyona alyona и Jerry Heil. Пропали все обычно мелькавшие в наших хит-парадах российские певцы, но появилась ветеранская рок-группы "Ногу свело" с сатирическим хитом "Поколение Z" ("Русские, мы все просрали").

Самым популярным клипом в апреле в украинском YouTube стал клип на композицию Александра Пономарева "Україна переможе", которую он исполнил с другими украинскими звездами. За две недели она набрала 6,2 миллиона просмотров. Кроме этого из ТОП-10 исчезли Моргенштерн, "Ленинград", Клава Кова и прочие российские артисты, которые раньше всегда были лидерами украинского хит-парада.

ТОП-10 украинского YouTube на 3 мая выглядит так.

ТОП-10 украинского YouTube за апрель
ТОП-10 украинского YouTube за апрель
  1. Україна переможе! – Ткач, Тополя, Пономарев, Хома, Черный
  2. #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) – Jerry Heil
  3. Ой у лузі червона калина – MOGILEVSKA
  4. Місто Марії – Океан Ельзи
  5. Рідні мої – alyona alyona feat. Jerry Heil
  6. Додому – KALUSH
  7. Поколение z – Ногу свело!
  8. ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?) – PROBASS ∆ HARDI
  9. ДІТИ Фрістайла – Чорнобаївка
  10. Розстріляна весна (Буча) – Ирина Федишин

Напомним, что еще в декабре 2021 года Фокус отметил, что в топ-10 "Google Украина" – было уже половина украинских артистов. В то время, как в 2020-м в таком рейтинге был только один украинский исполнитель — Monatik, спевший в дуэте с Верой Брежневой хит "Вечериночка".