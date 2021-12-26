Возвращение гламура. LOBODA, Каменских, Кароль, Барских и Wellboy в топ-10 Google Украина (видео)

В 2021-м наших музыкантов в пять раз больше, чем в прошлом году.

Недавно мы рассказали о молодых украинских музыкантах, покоривших YouTube, а теперь поведаем об итоговых результатах 2021 года среди поп-тяжеловесов.

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В декабре "Google Украина" традиционно представил ежегодный рейтинг самых популярных музыкальных клипов. Можем себя поздравить: по сравнению с прошлым годом украинское присутствие в топ-10 Google Украина увеличилось в пять раз. В 2020-м в таком рейтинге был только один украинский исполнитель — Monatik, спевший в дуэте с Верой Брежневой хит "Вечериночка". Остальные были российскими артистами: Клава Кока, Little Big, Artik & Asti, Mia Boyka & Егор Шип и дуэтные композиции рэперов Моргенштерна и Басты.

Результат для Украины был обескураживающим еще и потому, что у нас традиционно сильные музыканты и вокалисты. Причем ухудшение результатов началось в 2019 году, когда в списке Google присутствовало только трое наших звезд: "Время и Стекло", Настя Каменских и дебютантка Jerry Heil с ироничным хитом "Охрана_отмєна", порвавшим родные просторы бесчисленными радиоэфирами.

Влияние ютьюб-блогеров в 2021 году ослабло и традиционные ­поп-звезды вернули свои позиции музыкальный критик Игорь Панасов

До этого украинские исполнители в рейтинге Google Украина, стартовавшем в 2012 году, присутствовали ощутимо — по пять-семь артистов. Это были Оля Полякова, Ани Лорак, Вера Брежнева, "Грибы", Потап и Настя, LOBODA, MOZGI, "Океан Ельзи", "Время и Стекло", Джамала, Dzidzio, "ВИА Гра", Maruv.

Есть объективные причины такого нелицеприятного для Украины положения дел в 2019–2020 годах. Часть успешных проектов распалась: "Грибы", "Потап и Настя", "Время и Стекло". Часть снизила активность — такие как "ВИА Гра", "Океан Ельзи", Dzidzio. Женская группа "ВИА Гра" утратила позиции из-за давности проекта и некоторой усталости от него создателя поп-трио Константина Меладзе. На исчезновении из хит-парадов "ОЕ" отразилось участие Святослава Вакарчука в политике. А на утрате музыкальной активности проекта Dzidzio сказалось увлечение их лидера Михаила Хомы кинематографом: скоро на экраны выйдет его картина с Ольгой Поляковой "Звезды по обмену".

Виноваты блогеры и TikTok

Но все это — обычные дела для творческих людей. Почему же случился такой тотальный провал в 2019–2020-м?

"Я связываю это с тем, что резко рванули вверх карьеры российских блогеров, — объясняет Фокусу музыкальный критик Игорь Панасов. — Они получили десятки миллионов просмотров. Клава Кока, Little Big, Алишер Моргенштерн — все они начинали как блогеры, но в ­2019–2020 годах рванули в шоу-биз и максимально захватили интернет-аудиторию слушателей. ­2020-й для блогеров был пиковым! В прошлом году на первые позиции вышла китайская платформа TikTok, потеснив американские ресурсы. Людям (это в основном молодежь), которые сидят в TikTok, YouTube не нужен. Они отлично себя чувствуют в TikTok, зарабатывая миллионы долларов. Например, украинская новая звезда Лилу45 пришла в YouTube именно из TikTok. Влияние ютьюб-блогеров в 2021 году ослабло, но из героев TikTok в первую десятку Google пока тоже никто не зашел, так что традиционные поп-звезды вернули свои позиции".

Возвратился украинский гламур: Лобода, Каменских, Барских, Кароль.

"В основной массе это уход в ретро, но это оптимистическое возвращение на музыкальный олимп, — считает Панасов. — Значит, мощности, которые вкладываются в этих артистов, работают эффективно, если они собирают такую обширную аудиторию на YouTube. Вообще, у нашей современной эстрады, где работают тридцатилетние артисты, могучее ядро. До украинско-российской войны все они были главными лауреатами не только украинских, но и российских музыкальных премий, из-за чего потом у некоторых здесь начались проблемы политического характера".

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Из-за срыва концерта в Одессе в 2017 году Светлана Лобода уже четыре года не выступала на родине. В 2021-м впервые после длительного перерыва она записала песню на украинском языке Indie Rock, а также дала интервью ютьюб-каналу Маши Ефросининой. Это первые шаги для возвращения на украинский музыкальный рынок?

"Я бы это назвал прощупыванием почвы, — говорит Игорь Панасов. — Если Лобода в феврале заявит стадион, то она его соберет, если только в эти планы не вмешаются факторы, связанные с ковидом".

Помимо матерой гламурной четверки в десятке наиболее популярных оказался и наш 21-летний Wellboy (Антон Вельбой) с "Гусями". "На фоне остальных Wellboy со своим особым стилем выглядит новатором", — смеется Панасов.

Топ-10 самых популярных клипов 2021 года в Google-Украина

LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021) Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021 Minelli — Rampampam | Official Video MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021) Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА Artik & Asti — Истеричка (Official Video) Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021 Wellboy — Гуси

Расскажем, кто еще попал в десятку, чтобы иметь точное представление о вкусах украинцев, и распишем украинскую пятерку. Возглавляет рейтинг Лобода. За ней следует российский певец Султан Лагучев с "Горьким вкусом" — это, по словам музыкального критика, "поп-шансон с кавказским акцентом". Из той же серии восьмую строчку занимает Супер Жорик с "Чао! Чао!" — песенный пародийный персонаж, созданный комиком Михаилом Галустяном. У нас в этой нише работает Олег Кензов ("По кайфу") — тоже несомненный возврат в 1990-е.

Третье место — за международным хитом Rampampam румынской певицы Minelli, такой же отсыл в прошлое к диско-хиту лета-2002 Tu Es Foutu звезды начала нулевых In-Grid. Из оставшихся российских артистов — рэпер Morgenshtern с "Дулом" — музыкальная полуреклама игры в танки и м/ж дуэт украинского происхождения Artik & Asti с "Истеричкой". Остальное — за нами.

Великолепная пятерка. Украинцы в рейтинге Google Украина

1 LOBODA, "Родной"

83 млн просмотров

[ + – ] LOBODA — "Родной"

Светлана Лобода вернула себе титул певицы Украины №1 по версии Google. Этот стильный клип продолжает ее сольную тему страсти, которую она начала, еще будучи вокалисткой "ВИА Гры". Только в "Родном" все это с мелодраматическим налетом. В клипе показаны экс-любовники — мужчина и женщина, у которых новые семьи, но прошлое чувство их не отпускает.

[ + – ] Cингл LOBODA — "Родной"

"Отмечу, что клип, снятый режиссером Анной Меликян, — художественная работа. По сюжету клип банален: героиня вспоминает бывшего парня, они переписываются, но снято видео классно для мелодраматического жанра. Не пошлятина и не примитив", — оценивает Панасов.

2 Настя Каменских, "Красное вино"

25,7 млн просмотров

[ + – ] Настя Каменских — "Красное вино"

Каменских в этом видео демонстрирует весь арсенал своих форм, которые хорошо видно сквозь разрезы роскошного красного платья. Жесткий по ритму диско-хит и стрип-движения Насти c ее выдающимися формами и волооким взглядом словно гипнотизируют зрителя. Мужской части населения, безусловно, польстит текст: "Ничего не говори. Я танцую, ты смотри. Как агаты карие, буду твоей Галою, а ты — мой Сальвадор Дали".

[ + – ] Заглавный трек нового альбома Насти Каменских "Красное вино"

3 Тина Кароль, "Скандал"

19,3 млн просмотров

[ + – ] Тина Кароль — "Скандал"

Тина Кароль, несмотря на давнюю популярность, впервые попала в топ-10 "Google Украина". Раньше ее клипы много просмотров не набирали. Но, по мнению Панасова, в этом году решающим фактором стало не качество музыкального материала, а смена имиджа на сексуально-агрессивный образ. Теперь своими движениями она словно соревнуется в откровенности с Настей Каменских, только не в романтическом платье, а в обтягивающем темном костюме времен космического диско Boney M.

[ + – ] Тина Кароль — Скандал

4 Max Barskih & Zivert, Bestseller

42 млн просмотров

[ + – ] Max Barskih & Zivert — Bestseller

Макс Барских занял более низкую строчку в рейтинге, хотя у него больше просмотров, чем у Кароль и Каменских, потому что Google в данном случае считает только его украинских поклонников, а у певца огромный пул фанов в России. В этом году он даже стал победителем в номинации "Лучший артист по версии "MTV Россия".

Клип традиционно снял продюсер Макса, украинский режиссер Алан Бадоев. Пески, футуристические панорамы и костюмы, зеркала и цифровые заморочки а-ля "Матрица". Хотя музыка Макса традиционна, близка хаусу 1990-х, картинка, как из фильма "Дюна". "Барских — это продвинутый гламур с большим количеством компьютерных технологий", — делает вывод Панасов.

[ + – ] Max Barskih & Zivert — Bestseller

5 Wellboy, "Гуси"

15 млн просмотров

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Каменщик Антон Вельбой из села Грунь Сумской области в 2019-м дошел до финала "X-Фактора", заняв третье место. Парень, между прочим, окончил КНУКИМ по специальности "режиссер эстрады". Жаль, что поющий ректор не помог своему выпускнику, у которого очевидный певческий талант, в отличие от вокальных данных Михаила Поплавского, что не мешает последнему петь уже 20 лет.

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Но произошла судьбоносная встреча Антона с продюсером Юрием Бардашом.

"Бардаш от Антона получил письмо и решил ответить. Состоялась чудесная встреча продюсера и артиста, которая привела к дуэту вроде Ясинский — Полякова, Крапивина — Лобода, Бадоев — Барских", — считает Панасов. Wellboy — это Бруно Марс и Верка Сердючка в одном лице: он забавен, но с точки зрения музыки это явление нового типа, гораздо более сложное в сравнении с тем же Данилко, Дзидзьо или группой "ТіК".