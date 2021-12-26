Повернення гламуру. LOBODA, Каменських, Кароль, Барських та Wellboy у топ-10 Google Україна (відео)

У 2021-му наших музикантів уп'ятеро більше, ніж минулого року.

Нещодавно ми розповіли про молодих українських музикантів, які підкорили YouTube, а тепер розповімо про підсумкові результати 2021 року серед поп-важковаговиків.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У грудні "Google Україна" традиційно представив щорічний рейтинг найпопулярніших музичних кліпів. Можемо привітати себе: порівняно з минулим роком українська присутність у топ-10 Google Україна збільшилася вп'ятеро. У 2020-му в такому рейтингу був лише один український виконавець — Monatik, який заспівав у дуеті з Вірою Брежнєвою хіт "Вечериночка". Інші були російськими артистами: Клава Кока, Little Big, Artik & Asti, Mia Boyka & Єгор Шип та дуетні композиції реперів Моргенштерна та Басти.

Результат для України був бентежним ще й тому, що в нас традиційно сильні музиканти та вокалісти. Причому погіршення результатів почалося у 2019 році, коли в списку Google були присутні лише троє наших зірок: "Время и Стекло", Настя Каменських та дебютантка Jerry Heil з іронічним хітом "Охрана_отмєна", що порвав рідні простори незліченними радіоефірами.

Вплив ютьюб-блогерів у 2021 році ослаб і традиційні поп-зірки повернули свої позиції музичний критик Ігор Панасов

До цього українські виконавці в рейтингу Google Україна, що стартував у 2012 році, були відчутно по п'ять-сім артистів. Це були Оля Полякова, Ані Лорак, Віра Брежнєва, "Гриби", Потап та Настя, LOBODA, MOZGI, "Океан Ельзи", "Время и Стекло", Джамала, Dzidzio, "ВІА Гра", Maruv.

Є об'єктивні причини такого неприємного для України стану справ у 2019–2020 роках. Частина успішних проєктів розпалася: "Гриби", "Потап і Настя", "Время и Стекло". Частина знизила активність — такі як "ВІА Гра", "Океан Ельзи", Dzidzio. Жіночий гурт "ВІА Гра" втратив позиції через давність проєкту та деяку втому від нього творця поп-тріо Костянтина Меладзе. На зникненні з хіт-парадів "ОЕ" позначилася участь Святослава Вакарчука в політиці. А на втраті музичної активності проєкту Dzidzio позначилося захоплення їхнього лідера Михайла Хоми кінематографом: незабаром на екрани вийде його картина з Ольгою Поляковою "Зірки за обміном".

Винні блогери та TikTok

Але все це звичайні справи для творчих людей. Чому ж трапився такий тотальний провал у 2019–2020-му?

"Я пов'язую це з тим, що різко рванули вверх кар'єри російських блогерів, — пояснює Фокусу музичний критик Ігор Панасов. — Вони отримали десятки мільйонів переглядів. Клава Кока, Little Big, Алішер Моргенштерн — усі вони починали як блогери, але у 2019–2020 роках рвонули в шоубіз і максимально захопили інтернет-аудиторію слухачів. 2020-й для блогерів був піковим! Минулого року на перші позиції вийшла китайська платформа TikTok, потіснивши американські ресурси. Людям (це переважно молодь), які сидять у TikTok, YouTube не потрібен… Вони чудово почуваються в TikTok, заробляючи мільйони доларів. Наприклад, українська нова зірка Лілу45 прийшла в YouTube саме з TikTok. Тож традиційні поп-зірки повернули свої позиції".

Повернувся український гламур: Лобода, Каменських, Барських, Кароль.

"В основному це відхід у ретро, але це оптимістичне повернення на музичний олімп, — вважає Панасов. — Значить, потужності, які вкладаються в цих артистів, працюють ефективно, якщо вони збирають таку велику аудиторію на YouTube. Взагалі, у нашої сучасної естради, де працюють тридцятирічні артисти, могутнє ядро. До українсько-російської війни всі вони були головними лауреатами не лише українських, а й російських музичних премій, через що потім у деяких тут почалися проблеми політичного характеру".

Важливо

Заборонений плід. Adele, Giveon, Wellboy, The Weeknd, Lila Drew, Macklemore і Lil Nas X – найкращі треки листопада

Через зрив концерту в Одесі у 2017 році Світлана Лобода вже чотири роки не виступала на батьківщині. У 2021-му вперше після тривалої перерви вона записала пісню українською мовою Indie Rock, а також дала інтерв'ю ютюб-каналу Маші Єфросініної. Чи це перші кроки для повернення на український музичний ринок?

"Я б це назвав промацуванням ґрунту, — каже Ігор Панасов. — Якщо Лобода в лютому заявить про стадіон, то вона його збере, якщо тільки в ці плани не втручаться фактори, пов'язані з ковідом".

Крім матері гламурної четвірки, у десятці найбільш популярних опинився і наш 21-річний Wellboy (Антон Вельбой) з "Гусьми". "На фоні інших Wellboy зі своїм особливим стилем виглядає новатором", — сміється Панасов.

Топ-10 найпопулярніших кліпів 2021 року в Google-Україні

LOBODA — Рідний (Прем'єра кліпу, 2021) Султан Лагучов — Гіркий смак | Прем'єра кліпу 2021 Minelli — Rampampam | Official Video MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Кліп, 2021] NK|НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ — ЧЕРВОНЕ ВИНО Тіна Кароль — Скандал (Прем'єра 2021) Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ Artik & Asti — Істеричка (Official Video) Супер Жорік — Чао! Чао! Прем'єра кліпу 2021 Wellboy — Гуси

Розповімо, хто ще потрапив до десятки, щоб мати точне уявлення про смаки українців, та розпишемо українську п'ятірку. Очолює рейтинг Лобода. За нею слідує російський співак Султан Лагучов із "Гірким смаком" — це, за словами музичного критика, "поп-шансон із кавказьким акцентом". З тієї ж серії восьмий рядок посідає Супер Жорік з "Чао! Чао!" — пісенний пародійний персонаж, створений коміком Михайлом Галустяном. У нас у цій ніші працює Олег Кензов ("По кайфу") — теж безперечне повернення в 1990-ті.

Третє місце — за міжнародним хітом Rampampam румунської співачки Minelli, таке ж відсилання в минуле до диско-хіту літа-2002 Tu Es Foutu зірки початку нульових In-Grid. З російських артистів, які залишилися, — репер Morgenshtern з "Дулом" — музична напівреклама гри в танки і м/ж дует українського походження Artik & Asti з "Істеричкою". Решта – за нами.

Чудова п'ятірка. Українці в рейтингу Google Україна

1 LOBODA, "Рідний"

83 млн переглядів

[ + – ] LOBODA — "Рідний"

Світлана Лобода повернула собі титул співачки України №1 за версією Google. Цей стильний кліп продовжує її сольну тему пристрасті, яку вона почала, ще будучи вокалісткою "ВІА Гри". Тільки в "Рідному" все це з мелодраматичним нальотом. У кліпі показані екскоханці — чоловік і жінка, які мають нові сім'ї, але минуле почуття їх не відпускає.

[ + – ] Cингл LOBODA — "Рідний"

"Зазначу, що кліп, знятий режисеркою Анною Мелікян, — художня робота. За сюжетом кліп банальний: героїня згадує колишнього хлопця, вони листуються, але знято відео класно для мелодраматичного жанру. Не вульгарщина і не примітив", — оцінює Панасов.

2 Настя Каменських, "Червоне вино"

25,7 млн переглядів

[ + – ] Настя Каменських — "Червоне вино"

Каменських у цьому відео демонструє весь арсенал своїх форм, які добре видно крізь розрізи розкішної червоної сукні. Жорсткий за ритмом диско-хіт і стрип-рух Насті з її знаменитими формами і волооким поглядом наче гіпнотизують глядача. Чоловічу частину населення, безумовно, втішить текст: "Нічого не говори. Я танцюю, ти дивись. Як агати карі, буду твоєю Галою, а ти — мій Сальвадор Далі".

[ + – ] Заголовок нового альбому Насті Каменських "Червоне вино"

3 Тіна Кароль, "Скандал"

19,3 млн переглядів

[ + – ] Тіна Кароль — "Скандал"

Тіна Кароль, попри давню популярність, уперше потрапила до топ-10 "Google Україна". Раніше її кліпи багато переглядів не набирали. Але, на думку Панасова, цього року вирішальним фактором стала не якість музичного матеріалу, а зміна іміджу на сексуально-агресивний образ. Тепер своїми рухами вона ніби змагається у відвертості з Настею Каменських, тільки не в романтичній сукні, а в темному костюмі, що обтягує, часів космічного диско Boney M.

[ + – ] Тіна Кароль — Скандал

4 Max Barskih & Zivert, Bestseller

42 млн переглядів

[ + – ] Max Barskih & Zivert — Bestseller

Макс Барських посів нижчий рядок у рейтингу, хоча в нього більше переглядів, ніж у Кароль та Каменських, бо Google у цьому випадку рахує лише його українських шанувальників, а співак має величезний пул фанів у Росії. Цього року він навіть став переможцем у номінації "Найкращий артист за версією "MTV Росія".

Кліп традиційно зняв продюсер Макса, український режисер Алан Бадоєв. Піски, футуристичні панорами та костюми, дзеркала та цифрові проблеми а-ля "Матриця". Хоча музика Макса традиційна, близька до хауса 1990-х, картинка, як із фільму "Дюна". "Барських — це просунутий гламур з великою кількістю комп'ютерних технологій", — робить висновок Панасов.

[ + – ] Max Barskih & Zivert — Bestseller

5 Wellboy, "Гуси"

15 млн переглядів

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Каменяр Антон Вельбой із села Грунь Сумської області у 2019-му дійшов до фіналу "X-Фактора", посівши третє місце. Хлопець, між іншим, закінчив КНУКІМ за фахом "режисер естради". Шкода, що ректор, "який співає", не допоміг своєму випускнику, який має очевидний співочий талант, на відміну від вокальних даних Михайла Поплавського, що не заважає останньому співати вже 20 років.

Важливо

Кращі треки травня. Іграшкові дракони, живі змії і покемони-ювіляри

Але відбулася доленосна зустріч Антона із продюсером Юрієм Бардашем.

"Бардаш від Антона отримав листа і вирішив відповісти. Відбулася чудова зустріч продюсера та артиста, яка призвела до дуету на кшталт Ясинський — Полякова, Крапівіна — Лобода, Бадоєв — Барських", — вважає Панасов. Wellboy — це Бруно Марс і Вєрка Сердючка в одній особі: він кумедний, але з погляду музики це явище нового типу, набагато складніше порівняно з тим самим Данилком, Дзідзьо або гуртом "ТіК".