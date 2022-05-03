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"Україна переможе". Із ТОП-10 українського YouTube зникли всі одіозні артисти з РФ

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Моргенштерн, російський реп
Алішер Моргенштерн

Їхнього українського хіт-параду YouTube на квітень зник Моргештерн, Клава Кока та інші раніше популярні тут російські артисти. Окрім однієї альтернативної рок-групи з антиросійським хітом.

У ТОП-10 українського YouTube — дев'ять позицій за українськими артистами: Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка, alyona alyona та Jerry Heil. Зникли всі російські співаки, що зазвичай миготіли в наших хіт-парадах, але з'явилася ветеранська рок-група "Ногу звело" із сатиричним хітом "Покоління Z" ("Русские, мы все просрали").

Найпопулярнішим кліпом у квітні в українському YouTube став кліп на композицію Олександра Пономарьова "Україна переможе", яку той виконав з іншими українськими зірками. За два тижні вона набрала 6,2 мільйонів переглядів. Крім цього, з ТОП-10 зникли Моргенштерн, "Ленінград", Клава Кова та інші російські артисти, які раніше завжди були лідерами українського хіт-параду.

ТОП-10 українського YouTube на 3 травня має такий вигляд.

ТОП-10 українського YouTube за квітень
ТОП-10 українського YouTube за квітень
  1. Україна переможе! — Ткач, Тополя, Пономарьов, Хома, Чорний
  2. #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) — Jerry Heil
  3. Ой у лузі червона калина — MOGILEVSKA
  4. Місто Марії — Океан Ельзи
  5. Рідні мої — alyona alyona feat. Jerry Heil
  6. Додому — KALUSH
  7. Покоління z — Ногу звело!
  8. ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?) — PROBASS ∆ HARDI
  9. ДІТИ Фрістайла — Чорнобаївка
  10. Розстріляна весна (Буча) — Ірина Федишин

Нагадаємо, що ще у грудні 2021 року Фокус зазначив, що у топ-10 "Google Україна" — була вже половина українських артистів. Тоді як у 2020-му в такому рейтингу був лише один український виконавець — Monatik, який заспівав у дуеті з Вірою Брежнєвою хіт "Вечериночка".