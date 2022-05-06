UA
UA
Разделы
Материалы
Культура Российско-украинская война

Картину Марии Примаченко продали за рекордную сумму, деньги пойдут на нужды ВСУ

338
Мария Примаченко, аукцион, волонтеры, поддержка ВСУ, Сергей Притула
Сергей Притула решил организовать аукцион, чтобы выручить за картину Примаченко как можно больше

По словам организатора аукциона Сергея Притулы, благодаря продаже картины удастся закупить 125 микроавтобусов для украинской армии.

В четверг, 5 мая, на благотворительном аукционе картина украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" была продана за $500 тыс., сообщил организатор аукциона, шоумен и волонтер Сергей Притула.

"Полмиллиона долларов за картину! Прецедентный рекорд украинского искусства, — констатировал Притула. — Мы уже говорили об определенном символизме: россияне уничтожили музей Примаченко в Иванкове. А теперь получайте "ответку", твари! 125 бусов Volkswagen T5 для переднего края фронта!"

По словам волонтера, автобусы будут перевозить личный состав, грузы, которые будут использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки и прочих нужд.

Он сообщил, что около двух недель назад волонтерам удалось договориться в Германии о выкупе такой крупной партии транспорта по максимально льготной цене. После внесенной предоплаты как раз не хватало суммы, которую выручили на аукционе.

Мария Примаченко, аукцион, волонтеры, поддержка ВСУ
"Квіти виросли коло четвертого блоку", Мария Примаченко, 1990 год

"Лучики добра двум господам из-за границы, которые сделали общую ставку и по достоинству оценили работу Примаченко! — отметил Сергей Притула. — И отдельно от себя хочу поблагодарить их за заверения в том, что картина останется в Украине и будет передана одному из киевских музеев".

Притула сообщал, что картину его фонду подарил их же волонтер, который коллекционирует предметы искусства.

Ранее Фокус писал о том, как жителям города Иванков на севере Киевщины удалось спасти картины народной художницы Марии Примаченко из горящего музея. Деревянное здание вспыхнуло 27 февраля, когда возле ближайшего моста шел ожесточенный бой, и осколки мины или кассетных боеприпасов попали в музей.