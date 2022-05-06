Картину Марии Примаченко продали за рекордную сумму, деньги пойдут на нужды ВСУ

По словам организатора аукциона Сергея Притулы, благодаря продаже картины удастся закупить 125 микроавтобусов для украинской армии.

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В четверг, 5 мая, на благотворительном аукционе картина украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" была продана за $500 тыс., сообщил организатор аукциона, шоумен и волонтер Сергей Притула.

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"Полмиллиона долларов за картину! Прецедентный рекорд украинского искусства, — констатировал Притула. — Мы уже говорили об определенном символизме: россияне уничтожили музей Примаченко в Иванкове. А теперь получайте "ответку", твари! 125 бусов Volkswagen T5 для переднего края фронта!"

По словам волонтера, автобусы будут перевозить личный состав, грузы, которые будут использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки и прочих нужд.

Он сообщил, что около двух недель назад волонтерам удалось договориться в Германии о выкупе такой крупной партии транспорта по максимально льготной цене. После внесенной предоплаты как раз не хватало суммы, которую выручили на аукционе.

[ + – ] "Квіти виросли коло четвертого блоку", Мария Примаченко, 1990 год

"Лучики добра двум господам из-за границы, которые сделали общую ставку и по достоинству оценили работу Примаченко! — отметил Сергей Притула. — И отдельно от себя хочу поблагодарить их за заверения в том, что картина останется в Украине и будет передана одному из киевских музеев".

Притула сообщал, что картину его фонду подарил их же волонтер, который коллекционирует предметы искусства.

Ранее Фокус писал о том, как жителям города Иванков на севере Киевщины удалось спасти картины народной художницы Марии Примаченко из горящего музея. Деревянное здание вспыхнуло 27 февраля, когда возле ближайшего моста шел ожесточенный бой, и осколки мины или кассетных боеприпасов попали в музей.