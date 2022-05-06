Картину Марії Приймаченко продали за рекордну суму, гроші підуть на потреби ЗСУ

За словами організатора аукціону Сергія Притули, завдяки продажу картини вдасться купити 125 мікроавтобусів для української армії.

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У четвер, 5 травня, на благодійному аукціоні картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого блока" продано за $500 тис., повідомив організатор аукціону, шоумен та волонтер Сергій Притула.

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"Півмільйона доларів за картину! Прецедентний рекорд українського мистецтва, — констатував Притула. — Ми вже говорили про певний символізм: росіяни знищили музей Приймаченко в Іванкові. А тепер отримуйте "відповідь", тварюки! 125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту!"

За словами волонтера, автобуси перевозитимуть особовий склад, вантажі, які використовуватимуть для евакуації, для роботи підрозділів аеророзвідки та інших потреб.

Він повідомив, що близько двох тижнів тому волонтерам вдалося домовитись у Німеччині про викуп такої великої партії транспорту за максимально пільговою ціною. Після внесеної передоплати бракувало суми, яку виручили на аукціоні.

[ + – ] "Квітки виросли коло четвертого блока", Марія Примаченко, 1990 рік

"Промінчики добра двом панам з-за кордону, які зробили загальну ставку і гідно оцінили роботу Приймаченко! — зазначив Сергій Притула. — І окремо хочу подякувати їм за запевнення в тому, що картина залишиться в Україні і її передадуть одному з київських музеїв".

Притула повідомляв, що картину його фонду подарував їхній же волонтер, який колекціонує предмети мистецтва.

Раніше Фокус писав про те, як жителям міста Іванків на півночі Київщини вдалося врятувати картини народної художниці Марії Приймаченко зі згорілого музею. Дерев'яна будівля спалахнула 27 лютого, коли біля найближчого мосту йшов запеклий бій, і уламки міни або касетних боєприпасів влучили в музей.