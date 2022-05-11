"Мы уже стали волноваться". Kalush Orchestra еле попал в десятку полуфинала "Евровидения-2022"

Несмотря на триумфальную поддержку украинской рэп-группы Kalush Orchestra, она была названа в десятке полуфинала только восьмой: музыкантам нужно подтянуть визуальную составляющую номера.

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Поздно вечером 10 мая в Турине (Италия) состоялся первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022", где выступили на сцене арены "Пала-Альпитур" представители 17 стран, включая Украину. Зал был построен к зимним Олимпийским играм в Турине в 2006 году – он современный, просторный и технологичный. Этно-рэп-группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania, которая имела шансы 49% на победу. Но когда оглашали список тех, кто прошел в финал, оказалось, что Kalush Orchestra занял всего лишь восьмое место. Комментатор из Украины Тимур Мирошниченко даже заметил с тревогой в прямом эфире: "Мы уже стали волноваться, где наши?"

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Хотя устроители говорили, что места названы в произвольном порядке и точно не соответствуют набранным баллам, но все же стоит задуматься: как улучшить выступление Kalush Orchestra в финале "Евровидения"?

В целом у Kalush Orchestra визуально довольно сильный номер. Песня Stefania, как известно, о матери лидера группы Олега Псюка, и классной находкой было то, что на огромном экране показывали ее глаза. А на сцену проецировались гигантские материнские руки. Мама как бы оберегала музыкантов на сцене, словно детей. Мать-берегиня! Это отличный ход, особенно в контексте российско-украинской войны.

[ + – ] Номер Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" в Турине

В чем минусы номера? Участники группы слишком пестро и вразнобой одеты – внимание зрителей рассеивается. Напомним, что на прошлом "Евровидении", где успешно выступила наша электро-фолк-группа Go_A с треком "Шум", музыканты из Украины были очень грамотно одеты со сценическо-дизайнерской точки зрения.

Сами участники коллектива были в чем-то серебряно-сером, а на плечи солистки Go_A Екатерины Павленко накинули ярко-зеленую шубу, символизирующую весну. Ничего лишнего. Но именно это зеленое пятно гипнотически притягивало внимание зрителей всего мира.

[ + – ] Группа Go-A на "Евровидении- 2021" вызвала фурор

Думается, и в номере Kalush Orchestra надо грамотно распределить цветовые тона, чтобы сконцентрировать внимание на вокалистах. Чтобы помимо единого музыкального звучания было целостное, а не распадающееся, цветовое решение номера: когда тебя смотрит и слушает половина планеты, мелочей нет.

Приятно было, что большинство народа в зале встало, поддерживая украинцев. Лидер коллектива Олег Псюк благодарно произнес после исполнения: "Спасибо за поддержку Украины". Со всех сторон люди размахивали желто-голубыми флагами Украины.

В общем, по звуку все отлично (по сути, Kalush Orchestra, как и Go_A, смиксовали этно и современный саунд). Однако нужно дожать номер по цвету.

Кто самые сильные конкуренты Kalush Orchestra после первого полуфинала?

Это, конечно, Monika Liu из Литвы с песней "Sentimentai". Литовцы сделали ставку на классический французский шансон, хотя Моника исполняла его на литовском языке. Манерой двигаться в длинном серебристом платье она была похожа на большеглазую Лайзу Минелли из фильма "Кабаре". Вспомним, что в прошлом году такая манера "а ля шансон" француженке Барбара Прави принесла 2-е место.

Ближе всех нам по стилю – молдавский Zdob si Zdub, который уже третий раз принимает участие в конкурсе "Евровидение"(это было в 2005 и в 2011 году). Ветераны фолк-дэнс-рока.

На этот раз Zdob si Zdub позвали себе в помощь музыкантов братьев Адваховых и сделали зажигательный номер про поезд, идущий из Кишинева в Бухарест. У них все здорово, но нет запоминающегося припева, как в "Стефании".

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Еще одни лидеры – это норвежская евро-диско-группа Subwoolfer с заводным треком "Give That Wolf A Banana". Участники дуэта выступают в желтых масках волков и перчатках. Они не раскрывают свои личности, называя только имена: Кейт и Джим. Название группы является сочетанием слов "subwoofer" и "wolf".

Норвежцы придумали для себя легенду, что Желтые волки спустились с Луны на землю в поисках пророка, который сделает всех счастливыми. Во время номера Желтым волкам скармливают банан. В зале их фанаты – тоже в виде бананов. В общем, у этого номера о травоядных хищниках все шансы на призовое место.

[ + – ] Евровидение 2022, первый полуфинал. Армения – Rosa Linn – "Snap"

Неплох швейцарец Marius Bear с прочувствованной балладой "Boys Do Cry". Он смахивает,как ни странно, на украинского стильного парня родом из 1990-х: слегка осветленного, в черной кожаной куртке. Единственное украшение – большая серьга в левом ухе в виде креста. У Мариуса приятный, хриплый, мужественный тембр — в отличие от почти фальцетного исполнения итальянского дуэта Мамуда и Бланко, которые в клипе на свою песню Brividi воспевали любовь двух парней. Честно говоря, в клипе они, как исполнители, выглядели сильнее, чем, когда спели вживую на сцене "Евровидения": все звучало более наиграно и резко. Но, возможно, в финале, все у итальянцев будет тип-топ.

Отметим оригинальную постановку номера армянки Rosa Linn – "Snap". Стоя перед стеной из тысяч белых листов бумаги, она срывала некоторые из них, открывая начертанные "ключевые" для песни слова: простая, но яркая концептуальная находка.

Хороши участники из Исландии – группа Systur с пеней "Með Hækkandi Sól". Три симпатичные сестры зажигательно поют и играют, красавец-брат наяривает на ударных. Семейная музыкальная идиллия!

И совершенно порвала шаблон представительница Греции. Никаких в этот раз жгучих брюнеток под сиртаки, на сцене тоненько выводила красивую балладу "Die Together"светлая греко-норвежская певица Аманда Тенфьорд, от которой веяло северным обаянием. Все было минималистично и трогательно.

Десятка счастливчиков, вышедших в финал "Евровидения 2022" после первого полуфинала

Швейцария – Marius Bear – "Boys Do Cry" Армения – Rosa Linn – "Snap" Исландия – Systur – "Með Hækkandi Sól" Литва – Monika Liu – "Sentimentai" Португалия — MARO – "Saudade Saudade" Норвегия – Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana" Греция — Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together" Украина — Kalush Orchestra – "Stefania" Молдова — Zdob şi Zdub & Frații Advahov – "Trenulețul" Нидерланды – S10 – "De Diepte"

Концерт закрыл итальянец Диодато. Он должен был представлять свою страну в 2020 году в Роттердаме, но конкурс отменили из-за коронавируса. Сейчас Диодато выступил в качестве гостя шоу с эпичной балладой "Fai rumore" (в переводе — "Шуметь"). С ним вместе на сцене появилось с полсотни танцовщиков и танцовщиц, которые в финале соорудили вместе какую-то сложную фигуру, олицетворяющую человечество, поставив эффектную точку в концерте!

Напомним, что полуфинал Евровидения 2022 состоится 12 мая, а финал пройдет в субботу, 14 мая.