"Ми вже почали хвилюватись". Kalush Orchestra ледь потрапив до десятки півфіналу "Євробачення-2022"

Попри тріумфальну підтримку українського реп-гурту Kalush Orchestra, він названий у десятці півфіналу восьмим: музикантам потрібно підтягнути візуальну складову номера.

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Пізно ввечері, 10 травня, в Турині (Італія) відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022", де виступили на сцені арени "Пала-Альпітур" представники 17 країн, включаючи Україну. Зал побудований до зимових Олімпійських ігор у Турині у 2006 році — він сучасний, просторий та технологічний. Етнореп-гурт Kalush Orchestra виконав пісню Stefania, яка мала шанси 49% на перемогу. Але коли оголошували список тих, хто пройшов у фінал, виявилося, що Kalush Orchestra зайняв лише восьме місце. Коментатор з України Тимур Мірошниченко навіть помітив із тривогою в прямому ефірі: "Ми вже почали хвилюватися, де наші?"

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Хоча організатори говорили, що місця названі в довільному порядку і точно не відповідають набраним балам, але все ж таки варто замислитися: як покращити виступ Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення"?

Загалом у Kalush Orchestra візуально досить сильний номер. Пісня Stefania, як відомо, про матір лідера гурту Олега Псюка, і класною знахідкою було те, що на величезному екрані показували її очі. А на сцену проєктували величезні материнські руки. Мама ніби оберігала музикантів на сцені, наче дітей. Мати-берегиня! Це чудовий хід, особливо в контексті російсько-української війни.

[ + – ] Номер Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" у Турині

У чому ж мінуси номера? Учасники гурту надто строкаті та вроздріб одягнені — увага глядачів розсіюється. Нагадаємо, що на минулому "Євробаченні", де успішно виступив наш електро-фолк-гурт Go_A з треком "Шум", музиканти з України були дуже грамотно одягнені зі сценічно-дизайнерської точки зору.

Самі учасники колективу були в чомусь срібно-сірім, а на плечі солістки Go_A Катерини Павленко накинули яскраво-зелену шубу, що символізує весну. Нічого зайвого. Але саме ця зелена пляма гіпнотично привертала увагу глядачів усього світу.

[ + – ] Група Go-A на "Євробаченні-2021" викликала фурор

Здається, і в номері Kalush Orchestra треба грамотно розподілити тони кольору, щоб сконцентрувати увагу на вокалістах. Щоб, крім єдиного музичного звучання, було цілісне, а не роздільне, колірне рішення номера: коли на тебе дивиться і слухає половина планети, дрібниць немає.

Приємно було, що більшість народів у залі встала, підтримуючи українців. Лідер колективу Олег Псюк вдячно сказав після виконання: "Дякуємо за підтримку України". З усіх боків люди розмахували жовто-блакитними прапорами України.

Загалом, зі звуком все добре (насправді, Kalush Orchestra, як і Go_A, зміксували етно і сучасний саунд). Однак потрібно дотиснути номер за кольором.

Хто найсильніші конкуренти Kalush Orchestra після першого півфіналу?

Це, звичайно, Monika Liu з Литви з піснею "Sentimentai". Литовці зробили ставку на класичний французький шансон, хоча Моніка виконувала його литовською мовою. Манерою рухатися в довгій сріблястій сукні вона була схожа на великооку Лайзу Мінеллі з фільму "Кабаре". Згадаймо, що минулого року така манера "а ля шансон" француженці Барбарі Праві принесла 2-е місце.

Ближче за всіх нам за стилем — молдавський Zdob si Zdub, який вже втретє бере участь у конкурсі "Євробачення" (це було у 2005 та 2011 році). Ветерани фолк-денс-року.

Цього разу Zdob si Zdub покликали собі на допомогу музикантів братів Адвахових та зробили запальний номер про потяг, що йде з Кишинева до Бухареста. В них все класно, але немає приспіву, що запам'ятовується, як у "Стефанії".

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Ще одні лідери — це норвезька євро-диско-група Subwoolfer із заводним треком "Give That Wolf A Banana". Учасники дуету виступають у жовтих масках вовків та рукавичках. Вони не розкривають своїх особистостей, називаючи тільки імена: Кейт і Джим. Назва групи є поєднанням слів "subwoofer" та "wolf".

Норвежці вигадали собі легенду, що Жовті вовки спустилися з Місяця на землю в пошуках пророка, який зробить усіх щасливими. Під час номеру Жовтим вовкам згодовують банан. У залі їхні фанати теж у вигляді бананів. Загалом, цей номер про травоїдних хижаків має всі шанси на призове місце.

[ + – ] Євробачення 2022 року, перший півфінал. Вірменія – Rosa Linn – "Snap"

Непоганий швейцарець Marius Bear із відчутною баладою "Boys Do Cry". Він скидається, як не дивно, на українського стильного хлопця родом із 1990-х: злегка освітленого, в чорній шкіряній куртці. Єдина прикраса — велика сережка у лівому вусі у вигляді хреста. В Маріуса приємний, хрипкий, мужній тембр — на відміну від майже фальцетного виконання італійського дуету Мамуда та Бланко, які у кліпі на свою пісню Brividi оспівували кохання двох хлопців. Чесно кажучи, у кліпі вони, як виконавці, виглядали сильнішими, ніж коли заспівали наживо на сцені "Євробачення": все звучало награніше і різкіше. Але, можливо, у фіналі все в італійців буде тип-топ.

Зазначимо оригінальну постановку номера вірменки Rosa Linn — "Snap". Стоячи перед стіною з тисяч білих аркушів паперу, вона зривала деякі з них, відкриваючи накреслені ключові для пісні слова: проста, але яскрава концептуальна знахідка.

Хороші учасники з Ісландії — гурт Systur з пенею "Með Hækkandi Sól". Три симпатичні сестри запалювально співають та грають, красень-брат наярує на ударних. Сімейна музична ідилія!

І зовсім порвала шаблон представниця Греції. Ніяких цього разу пекучих брюнеток під сиртакі, на сцені тоненько виводила гарну баладу "Die Together" світла греко-норвезька співачка Аманда Тенфіорд, від якої віяло північною чарівністю. Все було мінімалістично та зворушливо.

Десятка щасливчиків, які вийшли у фінал "Євробачення 2022" після першого півфіналу

Швейцарія – Marius Bear – "Boys Do Cry" Вірменія – Rosa Linn – "Snap" Ісландія – Systur – "Með Hækkandi Sól" Литва – Monika Liu – "Sentimentai" Португалія — MARO — "Saudade Saudade" Норвегія – Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana" Греція — Amanda Georgiadi Tenfjord — "Die Together" Україна — Kalush Orchestra — "Stefania" Молдова — Zdob şi Zdub & Frații Advahov — "Trenulețul" Нідерланди – S10 – "De Diepte"

Концерт закрив італієць Діодата. Він мав представляти свою країну у 2020 році у Роттердамі, але конкурс скасували через коронавірус. Зараз Діодато виступив гостем шоу з епічною баладою "Fai rumore" (у перекладі — "Шуміти"). З ним разом на сцені з'явилося з півсотні танцівників та танцівниць, які у фіналі спорудили разом якусь складну фігуру, яка втілює людство, поставивши ефектну крапку в концерті!

Нагадаємо, що півфінал Євробачення 2022 року відбудеться 12 травня, а фінал пройде в суботу, 14 травня.