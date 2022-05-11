"Ми вже почали хвилюватись". Kalush Orchestra ледь потрапив до десятки півфіналу "Євробачення-2022"
Попри тріумфальну підтримку українського реп-гурту Kalush Orchestra, він названий у десятці півфіналу восьмим: музикантам потрібно підтягнути візуальну складову номера.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Пізно ввечері, 10 травня, в Турині (Італія) відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022", де виступили на сцені арени "Пала-Альпітур" представники 17 країн, включаючи Україну. Зал побудований до зимових Олімпійських ігор у Турині у 2006 році — він сучасний, просторий та технологічний. Етнореп-гурт Kalush Orchestra виконав пісню Stefania, яка мала шанси 49% на перемогу. Але коли оголошували список тих, хто пройшов у фінал, виявилося, що Kalush Orchestra зайняв лише восьме місце. Коментатор з України Тимур Мірошниченко навіть помітив із тривогою в прямому ефірі: "Ми вже почали хвилюватися, де наші?"
Хоча організатори говорили, що місця названі в довільному порядку і точно не відповідають набраним балам, але все ж таки варто замислитися: як покращити виступ Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення"?
Загалом у Kalush Orchestra візуально досить сильний номер. Пісня Stefania, як відомо, про матір лідера гурту Олега Псюка, і класною знахідкою було те, що на величезному екрані показували її очі. А на сцену проєктували величезні материнські руки. Мама ніби оберігала музикантів на сцені, наче дітей. Мати-берегиня! Це чудовий хід, особливо в контексті російсько-української війни.
У чому ж мінуси номера? Учасники гурту надто строкаті та вроздріб одягнені — увага глядачів розсіюється. Нагадаємо, що на минулому "Євробаченні", де успішно виступив наш електро-фолк-гурт Go_A з треком "Шум", музиканти з України були дуже грамотно одягнені зі сценічно-дизайнерської точки зору.
Самі учасники колективу були в чомусь срібно-сірім, а на плечі солістки Go_A Катерини Павленко накинули яскраво-зелену шубу, що символізує весну. Нічого зайвого. Але саме ця зелена пляма гіпнотично привертала увагу глядачів усього світу.
Здається, і в номері Kalush Orchestra треба грамотно розподілити тони кольору, щоб сконцентрувати увагу на вокалістах. Щоб, крім єдиного музичного звучання, було цілісне, а не роздільне, колірне рішення номера: коли на тебе дивиться і слухає половина планети, дрібниць немає.
Приємно було, що більшість народів у залі встала, підтримуючи українців. Лідер колективу Олег Псюк вдячно сказав після виконання: "Дякуємо за підтримку України". З усіх боків люди розмахували жовто-блакитними прапорами України.
Загалом, зі звуком все добре (насправді, Kalush Orchestra, як і Go_A, зміксували етно і сучасний саунд). Однак потрібно дотиснути номер за кольором.
Хто найсильніші конкуренти Kalush Orchestra після першого півфіналу?
Це, звичайно, Monika Liu з Литви з піснею "Sentimentai". Литовці зробили ставку на класичний французький шансон, хоча Моніка виконувала його литовською мовою. Манерою рухатися в довгій сріблястій сукні вона була схожа на великооку Лайзу Мінеллі з фільму "Кабаре". Згадаймо, що минулого року така манера "а ля шансон" француженці Барбарі Праві принесла 2-е місце.
Ближче за всіх нам за стилем — молдавський Zdob si Zdub, який вже втретє бере участь у конкурсі "Євробачення" (це було у 2005 та 2011 році). Ветерани фолк-денс-року.
Цього разу Zdob si Zdub покликали собі на допомогу музикантів братів Адвахових та зробили запальний номер про потяг, що йде з Кишинева до Бухареста. В них все класно, але немає приспіву, що запам'ятовується, як у "Стефанії".Важливо
Ще одні лідери — це норвезька євро-диско-група Subwoolfer із заводним треком "Give That Wolf A Banana". Учасники дуету виступають у жовтих масках вовків та рукавичках. Вони не розкривають своїх особистостей, називаючи тільки імена: Кейт і Джим. Назва групи є поєднанням слів "subwoofer" та "wolf".
Норвежці вигадали собі легенду, що Жовті вовки спустилися з Місяця на землю в пошуках пророка, який зробить усіх щасливими. Під час номеру Жовтим вовкам згодовують банан. У залі їхні фанати теж у вигляді бананів. Загалом, цей номер про травоїдних хижаків має всі шанси на призове місце.
Непоганий швейцарець Marius Bear із відчутною баладою "Boys Do Cry". Він скидається, як не дивно, на українського стильного хлопця родом із 1990-х: злегка освітленого, в чорній шкіряній куртці. Єдина прикраса — велика сережка у лівому вусі у вигляді хреста. В Маріуса приємний, хрипкий, мужній тембр — на відміну від майже фальцетного виконання італійського дуету Мамуда та Бланко, які у кліпі на свою пісню Brividi оспівували кохання двох хлопців. Чесно кажучи, у кліпі вони, як виконавці, виглядали сильнішими, ніж коли заспівали наживо на сцені "Євробачення": все звучало награніше і різкіше. Але, можливо, у фіналі все в італійців буде тип-топ.
Зазначимо оригінальну постановку номера вірменки Rosa Linn — "Snap". Стоячи перед стіною з тисяч білих аркушів паперу, вона зривала деякі з них, відкриваючи накреслені ключові для пісні слова: проста, але яскрава концептуальна знахідка.
Хороші учасники з Ісландії — гурт Systur з пенею "Með Hækkandi Sól". Три симпатичні сестри запалювально співають та грають, красень-брат наярує на ударних. Сімейна музична ідилія!
І зовсім порвала шаблон представниця Греції. Ніяких цього разу пекучих брюнеток під сиртакі, на сцені тоненько виводила гарну баладу "Die Together" світла греко-норвезька співачка Аманда Тенфіорд, від якої віяло північною чарівністю. Все було мінімалістично та зворушливо.
Десятка щасливчиків, які вийшли у фінал "Євробачення 2022" після першого півфіналу
- Швейцарія – Marius Bear – "Boys Do Cry"
- Вірменія – Rosa Linn – "Snap"
- Ісландія – Systur – "Með Hækkandi Sól"
- Литва – Monika Liu – "Sentimentai"
- Португалія — MARO — "Saudade Saudade"
- Норвегія – Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana"
- Греція — Amanda Georgiadi Tenfjord — "Die Together"
- Україна — Kalush Orchestra — "Stefania"
- Молдова — Zdob şi Zdub & Frații Advahov — "Trenulețul"
- Нідерланди – S10 – "De Diepte"
Концерт закрив італієць Діодата. Він мав представляти свою країну у 2020 році у Роттердамі, але конкурс скасували через коронавірус. Зараз Діодато виступив гостем шоу з епічною баладою "Fai rumore" (у перекладі — "Шуміти"). З ним разом на сцені з'явилося з півсотні танцівників та танцівниць, які у фіналі спорудили разом якусь складну фігуру, яка втілює людство, поставивши ефектну крапку в концерті!
Нагадаємо, що півфінал Євробачення 2022 року відбудеться 12 травня, а фінал пройде в суботу, 14 травня.